Bernard:V pivovaru už nemusím být denně, spoléhám na naše lidi

Humpolec (Pelhřimovsko) Ani po 29 letech nepřestává Stanislava Bernarda zaměstnávat pivovar, který v Humpolci se svými společníky zachránil před zánikem a který nese jeho jméno. Jak Bernard řekl, ve firmě ovlivňuje to, co je mu nejbližší. Jsou to hlavně komunikace, vztahy s veřejností, marketing a nově budované návštěvní centrum. Sportuje, je rád v přírodě, s manželkou vloni měsíc pěšky putoval Českem. Podnikatel Bernard ve středu oslaví pětašedesátiny.

Zkrachovalý pivovar v Humpolci koupili Bernard s Josefem Vávrou a Rudolfem Šmejkalem v roce 1991. „Mnoho let jsem tu byl od brzkého rána do večera, nebo jsem byl na pracovních cestách,“ řekl Bernard. Před několika lety ale zjistil, že ho řada rutinních činností už přestala naplňovat.



„Taky jsem potřeboval čas sám pro sebe, protože jsem se léčil z leukémie. Teď je to, myslím, devátý rok, co mi to řekli. No, a dnes se cítím natolik dobře, že jsem si řekl, že si zase vezmu pod sebe ty oblasti, které jsou mi vlastní,“ uvedl. V akciové společnosti Rodinný pivovar Bernard figuruje jako předseda představenstva. Pozici generálního ředitele po pětadvaceti letech předal v roce 2016 svému společníkovi a vrchnímu sládkovi pivovaru Josefu Vávrovi.

„Ale ten návrat už není na stejném ‚levelu‘, který byl předtím. Máme tady skvělé spolupracovníky. Jsou ztotožnění s posláním pivovaru a je na ně spoleh,“ řekl Bernard. V pivovaru tak ani nemusí být denně. „Ale na druhé straně samozřejmě člověk pracuje z domu a nápady přicházejí kdykoliv, kdekoliv,“ dodal.

Pivovar podle Bernarda nedělá marketing čistě pro podporu prodeje. „Naše značka se vybudovala díky tomu, že víme, kam jdeme,“ řekl podnikatel. Do tvorby nové reklamy se pivovar podle něj pouští jen v případě, když přijde dobrý nápad. Mezi ně patří reklama s tančící sklenkou z 90. let, která se znovu vysílá v televizi. „Není na ní, co měnit,“ řekl.

Pivovar v předchozích letech trvale zvyšoval výrobu. Vloni vystavil 400.600 hektolitrů piva. Kvůli koronaviru je teď podle Bernarda ale v porovnání s loňskem asi na 90 procentech produkce. Odhadovat výsledek pivovaru za letošek by podle něj bylo zatím věštěním z křišťálové koule. Po jarním propadu se zavřením hospod přišlo pěkné léto, kdy bylo i na prodeji piva znát, že lidé zdaleka tolik necestovali do ciziny. Teď se restaurace znovu zavírají.

V dlouhodobějším měřítku Bernard očekává, že koronavirová epidemie nepoznamená jen pivovarnictví, ale celou společnost, která se podle jeho názoru příliš zaměřila na materialismus, vědu a konzumní způsob života. Postrádá podle něj hluboký kontakt s přírodou, sdílené hodnoty a spiritualitu. „Lidé přestávají chápat, proč jsou tady, co je smyslem života a spousta mladých lidí je demotivovaná,“ míní.

Má také za to, že se příliš ustupuje názorům ze západu prosazovaným menšinovými skupinami. „Politická překorektnost, zdravý rozum usnul. Nastupuje strach říci svůj vlastní názor,“ uvedl.

Jméno Stanislava Bernarda bylo minulé roky spojené s řadou aktivit, jež podle svých slov už ukončil. Letos Bernard odešel i z protikorupčního fondu, který pomáhal založit, i když mu dál fandí. Zůstává členem humpoleckého zastupitelstva, kam ho lidé opakovaně volí. O jiném politickém angažmá neuvažuje. „Nyní to vidím jako uzavřenou kapitolu,“ řekl.