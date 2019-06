Bez obalu a vstříc ekologii. Rohlik.cz spustil prodej potravin ve vratných obalech

PRAHA Online supermarket Rohlik.cz ve středu spustil nakupování ve skleněných vratných nádobách. Reaguje tím na rostoucí spotřebu jednorázových plastových obalů, které nejsou šetrné k životnímu prostředí. Momentálně firma zákazníkům umožňuje takový prodej u přibližně 30 produktů.

Mléko, tvaroh, jogurt, rýže nebo čočka, to vše v bio kvalitě. Výběr z výrobků, které kurýři Rohlik.cz zákazníkům nově přivezou až domů v ekologické zálohované nádobě. Supermarket službu spustil symbolicky ve středu 5. června, tedy v Mezinárodní den životního prostředí.

„Tohle je budoucnost ekologického nakupování, které nám dává smysl. Zákazníci nás dlouhodobě žádali o bezobalové řešení, zvolili jsme způsob, který je opravdu bez odpadu a zároveň nejvíce hygienický,“ komentoval krok zakladatel firmy Tomáš Čupr. Podle něj se jedná o důrazný čin v rámci šetrného přístupu k životnímu prostředí.



„Dodavatelé nám skleněné nádoby naplněné potravinami přivezou, použité pak z našeho skladu odvezou, důkladně vymyjí, znovu naplní a přivezou,“ přiblížil Čupr projekt.



Rohlik.cz bude na nakupování do vratných obalů spolupracovat se dvěma společnostmi. Trvanlivé zboží ze sortimentu PROBIO bude připravovat a balit firma Vratné lahve, mléčné produkty obstará Farma Bemagro.



Online supermarket Rohlik.cz spustil nakupování v ekologických vratných obalech a lahvích.

Nasypání potravin do skleněných dóz probíhá přímo u dodavatelů za přísných hygienických předpisů. Připravené sklenice s obsahem se pak přesunou do skladů e-shopu Rohlik.cz, odkud ho kurýři zákazníkům rozvezou až domů. Za uzavřené sklenice či lahve opatřené etiketou, se bude platit záloha.



„Použité vratné lahve se pak předají našemu kurýrovi a záloha se připíše na zákaznický účet. Kurýr pak sklenice odveze zpět na sklad, odkud putují k dodavateli na důkladné vymytí. Právě na tento proces jsme kladli velký důraz. Pokud by nebyla garantována maximální hygieničnost, do toho projektu bychom nešli,“ přiblížil Olin Novák, komerční ředitel Rohlik.cz.



V průběhu června přibude v nabídce největšího tuzemského online supermarketu, který se již koncem loňského roku zbavil všech jednorázových plastových výrobků, také ekodrogerie.