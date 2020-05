Bez úlev na závazky nevyděláme ani po otevření, říkají nájemci prodejen v obchodních centrech

PRAHA Společnostem, které mají většinu prodejen v obchodních centrech stále narůstají ztráty. Oceňují, že se možnost obnovení provozu posunula z 8. června na 11. května, i tak by se podle nich měl stát věnovat další podpoře. Bez úlev totiž nebudou schopny ani po otevření vydělat na své závazky. Vyplývá to z vyjádření majitele sítě obchodů s mobilními telefony CORADIA Jana Najmona a Petra Peřiny, majitele společnosti ESPACE Retail, která provozuje prodejny značkového sportovního vybavení a módy.

ESPACE Retail má 17 obchodů ve velkých nákupních centrech po republice, měsíční náklady firmy jsou zhruba deset milionů korun. Na podobné úrovni se pohybují za běžné situace i tržby. Příjmy ze dvou e-shopů, kde je podle Peřiny nyní třeba prodávat s velkými slevami, kryjí jen akutní nedostatek hotovosti.



Společnost zatím propustila dva zaměstnance. Požádala o náhradu mezd v programu Antivirus. „Bohužel ale nejsme schopní potřebnou administrativu s úřady dořešit. Nikdo nezvedá telefony a neodpovídá na e-maily. Stihl jsem požádat také v programu COVID II, doposud ale opět bez odpovědi ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Hmatatelně tak zatím nemám ani korunu podpory,“ uvedl Peřina.

Po otevření prodejen předpokládá zvýšený zájem části zákazníků. Kvůli nejistotě lidí z budoucího vývoje ale očekává, že ho rychle vystřídá delší období útlumu. Tržby by se podle něj ke standardu mohly vrátit před Vánocemi. „Stále ale nikdo nezačal řešit otázku nákladů běžících po dobu uzavření prodejen. Na ty v budoucnu nebudeme schopni vydělat. I kdybychom dosáhli na úvěr, stále je to jen půjčka, ne dotace, odpuštění nájmů nebo jiná pomoc. Je to pouze oddálení problému,“ řekl Peřina.

CORADIA má v obchodních centrech 15 kiosků a čtyři provozy v klasických nájemních jednotkách. Firma loni dosáhla obratu 110 milionů korun. Kvůli nucenému uzavření je v tržbách v porovnání s loňskem ve ztrátě asi 15 milionů korun.

Společnost zaměstnává 55 lidí a nikoho nepropustila. Mzdové náklady jsou nyní podle Najmona asi dva miliony korun měsíčně. Najmon si díky dobrým vztahům s bankou dokázal vyjednat odklad splátek úvěrů o dva týdny dřív, než bylo toto opatření legislativně schváleno. „Až na záruku ČMZRB se státní pomoc zatím rovná nule. Stát nám v podstatě bezprecedentně zavřel podnikání na dva měsíce a řekl: Půjčte si na to, abyste přežili,“ doplnil.

Trh se podle Najmona nevzpamatuje dříve než za rok a půl, a to za předpokladu, že bude dobře fungovat dodavatelský řetězec. Bez dalších finančních úlev nebude jeho firma schopna zaplatit závazky a pokrýt letošní ztrátu. Najmon podniká 19 let, současný stav může tak porovnat s krizí v roce 2008. „Tehdy sice klesla kupní síla obyvatelstva, ale nikdo nám obchody nezavřel. Snížili jsme náklady na minimum a podařilo se nám i v oněch letech skončit v zisku. Ztráty z toho, že máme dva měsíce zavřený byznys, budou mnohonásobně vyšší,“ uvedl.

Díky příznivé epidemiologické situaci vláda zrychlila harmonogram uvolňování podnikatelských činností. V pondělí se mohly otevřít provozy do 2500 metrů čtverečních, od 11. května budou moci začít fungovat i obchody nad tuto prodejní plochu a obchodní centra, ovšem za dodržení přísných hygienických a bezpečnostních pravidel.

Pro podnikatele zasažené v souvislosti s koronavirem se nyní chystá třetí pokračování úvěrového programu COVID. Vyčleněno do něj je 150 miliard korun, ČMZRB tak bude moci ručit za úvěry až v objemu 500 miliard korun. Podporu by mělo získat kolem 150 000 živnostníků a podniků s až 500 zaměstnanci.