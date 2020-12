‚Beznaděj, vztek a frustrace.‘ České skiareály zasněžují, kvůli očekávanému zpřísnění opatření ale neví pro koho

Praha Kdo si chce letos užít týden lyžování v tuzemských horách, bude muset dojíždět nebo si sehnat ubytování u příbuzných či známých. Vleky by se sice mohly rozjet už před Vánoci, hotely a penziony ale budou pravděpodobně muset znovu zavřít. Většině lyžařů tak nezbude, než na hory vyrazit takzvaně na otočku.

O přechodu Česka do čtvrtého covidového stupně, ve kterém budou mimo provoz nejen ubytovací zařízení, ale i restaurace a hospody, má vláda rozhodnout v pondělí.



Horští hoteliéři už s uzavřením počítají prakticky od minulého týdne. „Jednodenních návštěvníků je málo, protože si vybírají areály, které jsou blíž větším městům. Na Silvestra přitom máme skoro plnou kapacitu hotelu. Bude to pro nás obrovská ztráta, pokud to tak opravdu dopadne,“ řekl serveru Lidovky.cz Tomáš Drápal, manažer lyžařského střediska v Dolní Moravě. Většina zdejších návštěvníků se v zimě ubytovává v hotelu Vista a v chatách, které resort provozuje.

Pokud vláda povolí provoz vleků podle dříve avizovaného návrhu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), lyžařská sezona by tady mohla začít v sobotu 19. prosince. Blatný chtěl původně navrhnout termín 18. prosince, později však svůj návrh z jednání vlády stáhl. Zhoršující se epidemická situace zatím neumožňuje toto rozhodnutí přijmout, řekl ministr minulý týden.

I kdyby se vleky rozjely, v případě zavřeného ubytování není vyloučeno, že by kvůli úsporám byla na Dolní Moravě v provozu jen část sjezdovek z celkových více než deseti kilometrů tratí. „Už dnes máme nižší návštěvnost. Lidé jsou uzavřeni ve své bublině, pořád slyší, aby nikam nejezdili a zůstali doma. To se nemůže neprojevit,“ dodal Drápal.



V podobné situaci se nachází i Šumavský skiareál Lipno, který je největším střediskem na jihu Čech. Podle provozovatelů by přišel o většinu návštěvníků. „Víme, že lyžařů, kteří přijíždějí na vícedenní pobyt, je více,“ uvedla za areál Olga Kneiflová. V opatření ministerstva je podle ní navíc řada nejasností ohledně omezení ubytování.

Silvestrovské veselí zřejmě nebude

Silvestrovské rezervace zatím eviduje i penzion Varšavjanka v Harrachově. S příjezdem hostů však vedení příliš nepočítá. „Já už mám úplně jasno v tom, že nás zase zavřou. Dělají si z nás jenom srandu, je to likvidační záležitost. Neděláme ani žádné zásoby potravin a nápojů, protože to nemá smysl v takové nejistotě,“ řekla serveru Lidovky.cz Lucie Jehličková, provozní penzionu.

To potvrdil i prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Je přesvědčený, že se podnikatelé nemají na co připravit. Jsou na konci sil a vláda se podle něj nemůže divit, že vznikají bouře. Nedomnívá se ale, že by se po opětovném zákazu provozu více podniků rozhodlo nařízení ignorovat. „Spíše bude více podniků, které už neotevřou, více lidí se přihlásí na úřad práce,“ řekl.

„Zasněžujeme, ale nevíme pro koho“

Asociace horských středisek (AHS) však vítá, že by skiareály mohly vůbec otevřít. „Na přijetí vládního rozhodnutí o otevření středisek netrpělivě čekají provozovatelé areálů i milovníci zimních sportů,“ řekl ředitel asociace Libor Knot. Skiareály bez možnosti ubytování budou moci podle něj sloužit aspoň sportovcům, místním a jednodenním návštěvníkům.

Také provozovatel lyžařského střediska na Bublavě v Krušných horách Jiří Lhota by otevření areálů i bez možnosti ubytování uvítal. „Kdyby vláda umožnila alespoň jednodenní lyžování bez ubytovaní, byla by to pro nás pomoc. I za cenu toho, že by byly tržby poloviční,“ konstatuje. „Jsme již ve statisícových nákladech. Zasněžujeme, ale nevíme, jestli bude pro koho. Tady jde o existenci areálů,“ dodává.

Hoteliéři v největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn ale pokládají záměr uzavřít ubytovací zařízení právě v tomto období za likvidační. „Mezi hoteliéry z toho vládne beznaděj, vztek a frustrace,“ řekl serveru Lidovky.cz majitel rezervačního portálu www.spindleruv-mlyn.com Martin Jandura. „Období kolem Silvestra tvoří někde ze zimy až 40 procent tržeb. Každý na ně spoléhá a počítá s nimi. Uzavření je od státu podpásovka,“ prohlásil.