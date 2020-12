Žádné velké návaly v obchodech se nekonají. Chaos v pravidlech přesto trvá

PRAHA „Zase se musím tahat s tím košíkem,“ povzdechne si hlasitě muž po příchodu do knihkupectví Dobrovský v nákupním centru Metropole na pražském Zličíně. Partnerka ho ale rychle uklidňuje a nabádá, aby nedělal problémy. „Tak si ty dva košíky vložte do sebe a stačí, když to ponese jeden z vás,“ radí klidným hlasem asistentka prodeje, na kterou včera odpoledne připadla poměrně nevděčná práce: dohlížet na to, kolik zákazníků je zrovna v obchodě.

Češi po uvolnění vyrazili ve velkém na nákupy. Obchody počítají zákazníky i lžícemi na boty Prodejna knih totiž zvolila osvědčený způsob a jednoduše počítá lidi pomocí nákupních košíků. „Zvládám to docela dobře. Zatím se tady fronta nevytvořila a lidi jsou ochotní dodržovat pravidla. Někdy se stane, jako před chvílí, že si lidé v páru nechtějí brát dva košíky. Potom jim radím, aby si je vložili do sebe,“ vysvětluje s úsměvem asistentka prodeje a přitom nově příchozí upozorňuje na nová pravidla.

Během následujících asi pěti minut se dva muži otočí a zanechají své polovičky v obchodě samotné. Nebudou se přece zbytečně tahat s košíkem. „Běžný průměr“ Před nedalekou prodejnu s obuví Deichmann dokonce vedení obchodního centra nainstalovalo pásku, kterou vytvořilo koridor pro případnou frontu. Představa naléhavé potřeby zimního obutí se však ukázala být trochu zkreslená. „Zatím se před obchodem vytvořila fronta jenom dvakrát. Žádné velké návaly zákazníků se nekonají, čekali jsme to o víkendu mnohem horší. Je to individuální, někdo si zkouší boty hodinu a jiný se přijde podívat jen na pět minut, takže se tady rychle vystřídají,“ popisuje prodavačka Jitka a člen ochranky její slova potvrzuje přikyvováním. Sehraný tým se však ani na okamžik nezastavuje a podává zákazníkům vydezinfikované lžíce. Vlastně jednoduchý způsob, jak dodržet v provozovně s obuví stanovený limit ohledně počtu zákazníků. Na ten Metropole upozorňuje před vstupem do každého obchodu. Na výloze visí informace, kolik lidí v něm může najednou nakupovat. Do opravdu malých prodejen se vejdou klidně jen tři zákazníci, do větších i pár desítek. Fronty však nevznikají ani před malými obchůdky. Druhou adventní neděli není příliš rušno ani v obchodním centru Palladium v centru Prahy, které tradičně vyhledávají kromě místních i turisté. Ti však v metropoli už několik měsíců chybí. „Jde o běžný průměr, který je typický pro předvánoční období,“ vysvětluje člen ochranky. Podobně situaci zhodnotila prodavačka Julie v parfumerii Sephora, před níž v řadě postávají dvě ženy. Vůni online nevyberete „Krátká fronta se tady jednou za čas vytvoří, ale nikdy není dlouhá. Jde to docela rychle. Zákazníky počítáme pomocí košíků, které mají k dispozici i za běžné situace,“ popisuje Julie a zákaznice v řadě se shodují, že některé produkty prostě nejde nakoupit online a je nutné vyzkoušet je. „Pro většinu členů rodiny kupuji k Vánocům parfém a k tomu prostě musím přivonět. Bez toho bych určitě nevybrala, takže jsem čekala na otevření obchodů,“ svěřuje se LN nakupující Petra z Prahy. Lidé k Vánocům častěji shánějí dárkové poukazy, jiný je letos i prodej stromečků Delší fronta je už jenom před nedalekou prodejnou Lush s ručně vyráběnou kosmetikou, která je oblíbená zejména mezi mladou generací. Zase tak jde o vůni, vjem, který e-shop prostě nezprostředkuje. „Zákazníci u nás často nakupují dárky k Vánocům a potřebují si vybrat vůni, barvu a podobně,“ zdůvodňuje dlouhou řadu brigádnice u vchodu, která reguluje počet lidí. Zmatek v pravidlech Nečekaně vylidněná je naopak kavárna Starbucks v přízemí. Posezení je zataraseno páskou a zákazníci si mohou odnést občerstvení pouze s sebou. „Někdo nám řekl, že se u nás v nákupním centru nesmí sedět. Ale nevíme, z jakého důvodu, je v tom zmatek,“ popisuje barista. V Metropoli na Zličíně je přitom zahrádka u kavárny Starbucks normálně otevřená a zákazníci ji hojně využívají. Nedaleký oblíbený švédský řetězec IKEA omezil kapacitu svých poboček, konkrétně na Zličíně může v jednu chvíli nakupovat nejvýše 1050 lidí. Včera po poledni to však vypadalo, že se většina lidí vypravila spíš na nákup vánočního stromu před obchodním domem. „Ve čtvrtek, tedy první den, kdy jsme mohli otevřít, tady bylo více lidí. Čekali jsme větší nápor,“ potvrdila prodavačka v oddělení dekorací.