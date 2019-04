Stane se čtvrtou nejbohatší ženou světa. Bezosova exmanželka se vzdá všech práv na Amazon

New York Jeffu Bezosovi (55 let) zůstane po rozvodu s manželkou MacKenzie (48 let) 75 procent z podílu, který pár dosud vlastní ve firmě Amazon. MacKenzie Bezosová ve svých čtvrtečních tweetech uvedla, že manželovi přenechá i hlasovací práva nad svým podílem ve firmě a vzdá se i veškerých svých zájmů v deníku The Washington Post a ve vesmírné společnosti Blue Origin, za nimiž stojí také její exmanžel a i po rozvodu nejbohatší člověk na světě.

Manželství Bezosových trvalo 25 let a MacKenzie Bezosová hrála v budování amerického internetového obchodu, s jehož pomocí zbohatli, podle slov samotného Bezose důležitou roli. Před rozvodem Bezosovi v Amazonu vlastnili 16procentní podíl o hodnotě více než 140 miliard dolarů (tři biliony korun).

Čtyři procenta akcií Amazonu, která odpovídají 25 procentům z podílu páru, učiní z MacKenzie Bezosové po rozvodu podle zpravodajského serveru BBC čtvrtou nejbohatší ženu světa. Její majetek bude činit 36 miliard dolarů, majetek exmanžela pak 107 miliard dolarů. Na twitteru Bezosová uvedla, že má spoustu plánů a těší se na to, co jí budoucnost přinese. S manželem prý zůstanou přáteli.