Bitcoin dál prudce zdražuje, vyšplhal se nad 48 tisíc dolarů. Rostou i akcie firem poskytujících technologie k platbě

LONDÝN/TOKIO Cena bitcoinu se dál prudce zvyšuje, nejznámější kryptoměna se vyšplhala na další rekord nad 48 000 dolarů (1,02 milionu Kč) a za den si připsala více než 20 procent. K růstu notně přispívá pondělní oznámení americké společnosti Tesla, že nakoupila bitcoiny za 1,5 miliardy dolarů (31,9 miliardy Kč) a že začne digitální měnu přijímat i jako úhradu za své automobily. Výrazně se zvyšují také investice do kryptoměnových fondů a zvláště pak do digitální měny ethereum.

Investoři se po oznámení Tesly domnívají, že z bitcoinu se stane běžné platidlo, které začnou využívat firmy i správcové majetku. Cena bitcoinu se za poslední dva měsíce více než zdvojnásobila, částečně i proto, že institucionální investoři hledají alternativu k uchování hodnoty majetku. Cenový růst pak zesilují drobní investoři, kteří mají snahu se na těchto růstových vlnách svézt, uvedla agentura Reuters.



„I když teď si můžete koupit vůz Tesla za bitcoiny, já bych to nedoporučoval,“ řekl v televizi CNBC partner investiční společnosti BlockTower Michael Bucella. „Jsme v situaci, kdy jde o ranou fázi alokace do bitcoinů od institucionální a korporátní komunity,“ dodal. BlockTower se specializuje na investice do kryptoměn. Krok Tesly je podle analytiků zřejmě součástí většího posunu ve vnímání kryptoměn, kdy firmy a velké investiční domy následují menší obchodníky.

Rostoucí akcie firem

Pondělní růst ceny bitcoinu byl nejvýraznější za více než tři roky. V úterý ráno cena vystoupila až nad 48.226 USD (1,03 milionu Kč). Konkurenční kryptoměna ethereum vykazovala růst o více než deset procent na rekordních 1815 dolarů (38.578 Kč).

Akcie firem, které poskytují obchodní platformy pro bitcion a technologii k takzvané těžbě kryptoměny vykazují také silný růst. Zejména v Číně, Jižní Koreji a v Austrálii. Spolu s nimi se zvyšují i ceny akcií velkých výrobců počítačových čipů, jako je například SK Hynix. Dolar vůči naprosté většině významných měn oslabuje, zejména kvůli politice americké centrální banky (Fed) a nulovým úrokovým sazbám v USA i jinde.

Bitcoin jen od začátku roku zpevnil o více než 60 procent, za loňský rok se jeho cena zvýšila asi o 300 procent.

Centrální bankéři a regulátoři, hlavně v Číně, začínají připouštět emisi vlastních digitálních měn pro každodenní používání. To je rovněž zásadní posun v dosavadním světě financí. „Digitální měny, alespoň nám to připadá zcela zřejmé, budou čím dál větší součástí finanční architektury,“ podotkl hlavní investiční analytik organizace Investment Institute ze společnosti BlackRock Ben Powell.

Příliv investic do kryptoměnových fondů jen za minulý týden dosáhl 245 milionů dolarů, přičemž 80 procent této částky šlo do nákupu digitální měny ethereum, ukazují data společnosti CoinShares. Důvodem je připravovaný začátek obchodování s termínovými kontrakty na tuto měnu na burze CME v Chicagu. Celkový příliv peněz do tohoto segmentu od začátku roku dosáhl už 2,4 miliardy dolarů, objem kryptoaktiv ve správě vystoupil rovněž na rekordních 37,6 miliardy USD. Za loňský rok celkový příliv peněz do tohoto segmentu činil 6,7 miliardy USD.