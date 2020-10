Blíží se konec splátkového moratoria, banky chystají pro dlužníky záchranné sítě

Praha Náraz pro „odložené“ dlužníky se blíží. Koncem října skončí covidové moratorium 239 tisícům lidí. Ti si po jarním nástupu viru mohli na několik měsíců odložit splátky úvěrů a hypoték. Cíl byl jasný: nezatěžovat dlužníky ještě víc v době, kdy byly firmy nuceny snižovat platy či rovnou propouštět.

Blížící se konec splátkové „přestávky“ je už znát, banky a jejich produkty patří k nejvyhledávanějším heslům na internetu. A finanční domy nezahálejí. Chystají se na snižování a odklad splátek i restrukturalizaci úvěrů.



„Klienty systematicky informujeme a připravujeme na blížící se termín návratu ke splácení. Pro banky totiž bude obecně klíčové, aby se jejich klienti po skončení moratoria dostali zpátky do schopnosti dál splácet,“ říká mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.



Zkušenosti podle něj ukazují, že to většina klientů zvládne. Situaci optimisticky vidí i Česká spořitelna, jež odhaduje, že problém by mohlo mít pod deset procent „odložených“ klientů. Stejně tak i Komerční banka, která očekává desetiprocentní problém u občanských úvěrů a dvacetiprocentní u podnikatelských úvěrů.

Bankovní instituce už na části klientů jejich schopnost začít znovu splácet otestovaly. Z 359 tisíc klientů s odkladem totiž chtělo 158 tisíc splátkové prázdniny jen na tři měsíce, tedy pouze do konce července.

Banky začaly svým klientům poskytovat odklad splátek už na jaře, kdy finanční zdraví lidí i firem začal nahlodávat koronavirus. Individuálně, na požádání. V polovině března však ministryně financí Alena Schillerová prosadila zákon, který bankám nařídil plošný odklad pro každého, kdo požádá, a to na tři či šest měsíců. Odklad končí na konci října.



Úspěšný návrat ke splácení

„U úvěrů s odkladem do července se drtivá většina klientů od srpna bez problémů vrátila do běžného režimu,“ říká mluvčí UniCredit Bank. „Většina klientů po ukončení odkladu začala úvěr splácet, nebo jej rovnou doplatila. Přibližně třetina požádala o další odklad do konce října,“ říká mluvčí Air Bank Jana Pokorná. Klienti České spořitelny (ČS) s odkladem do července podle mluvčího Filipa Hrubého prodloužení nežádali.



Kolik lidí si odložilo splátky úvěrů O odložení splátek si do 25. září 2020 zažádalo celkem 401 tisíc klientů bank.

Schváleno bylo 359 tisíc žádostí.



Zhruba 158 tisíc lidí požádalo o přerušení splácení do 31. července, z toho 58 tisíc si následně odklad prodloužilo až do 31. října.



Celkově se již vrátilo ke splácení 120 tisíc lidí.

Zdroj: Česká bankovní asociace

Převažující podíl – dvě třetiny – úspěšných návratů ke splácení hlásí za celý bankovní sektor i Česká bankovní asociace (ČBA). Řada majitelů hypotečních, spotřebitelských či podnikatelských úvěrů však má z blížícího se konce splátkového moratoria těžkou hlavu. Proto se také v těchto dnech slova jako banka či splátky drží na nejvyšších příčkách žebříčku nejvyhledávanějších pojmů na internetu.

„Jsme pochopitelně připraveni podat pomocnou ruku všem klientům, kteří budou mít problémy. V prvé řadě se s nimi budeme snažit dohodnout na individuálních splátkových plánech,“ říká mluvčí ČS. Od října budou klienti moci o individuální splátkový plán požádat prostřednictvím webového formuláře. „Už od našeho startu na trhu klientům nabízíme, aby si výši splátky u půjčky nebo hypotéky upravili podle svých možností,“ přidává se mluvčí Air Bank Jana Pokorná. Klienti si podle ní mohou své splátky zdarma snížit (nebo zvýšit) a mohou to dělat i opakovaně.



Dočasné snížení splátek nabízí také Komerční banka. Její mluvčí Michal Teubner zdůrazňuje, že podmínkou účinné pomoci je, aby klient banku ihned kontaktoval. Moneta Money Bank tento týden oznámila, že nejpozději do konce roku chystá restrukturalizační programy. „Zavazujeme se, že uděláme vše pro to, abychom zabránili našim klientům sklouznout do neřešitelné úvěrové pasti,“ prohlásil nejvyšší šéf peněžního ústavu Tomáš Spurný.

Prodloužení moratoria?

Vedle záchytné sítě bank mohou lidem pomoci i různé poradenské instituce. „Rozšiřujeme síť našich mobilních poradců do dalších 60 míst, kde jsme doposud nebyli. Zároveň posilujeme naši informační linku,“ řekl pro Lidovky.cz Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni.

Organizace se podle něj připravuje na značný nápor volajících – nárůst je patrný už od září. Vedle klientů bank totiž budou volat i lidé s půjčkami od nebankovních subjektů. „Naši poradci jsou velmi dobře vyškolení a počítají s tím, že se mohou každému klientovi věnovat 30 až 45 minut,“ zdůraznil Hůle.



Na pozadí druhé vlny koronaviru je možné slyšet hlasy, že by měla vláda moratorium prodloužit. Z aktuálního průzkumu ČBA ale vyplynulo, že Češi další prodloužení nechtějí. Mají za to, že není dobré si zvykat na neplacení dluhů. Dále si myslí, že stávající odklad stačí a že v případě potíží se má klient domluvit s bankou individuálně. Pouze 33 procent (většinou mladých lidí do 26 let) by rozšíření splátkové pauzy uvítalo, protože se domnívá, že by to pomohlo klientům i ekonomice.