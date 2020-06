BMW kvůli koronaviru zruší 6000 pracovních míst, automobilka propouští poprvé od roku 2008

Frankfurt Německý výrobce luxusních aut BMW zruší 6000 pracovních míst, což představuje téměř pět procent z celkové pracovní síly. Chce se tak lépe vyrovnat s prudkým propadem poptávky způsobeným koronavirem. V pátek to oznámila automobilka.

Automobilka plánuje dosáhnout nižšího počtu zaměstnanců prostřednictvím předčasných odchodů do důchodu, neobnovením pracovních smluv na dobu určitou, nezaplněním uvolněných pracovních míst a propuštěním pro nadbytečnost. Je to poprvé od finanční krize v roce 2008, kdy BMW musí propouštět, uvedl německý list Handelsblatt.



BMW byla nucena v březnu zastavit velkou část výroby a zkrátit pracovní dobu 34 000 zaměstnancům kvůli opatřením, která měla omezit šíření nemoci covid-19. Celkem měla automobilka na konci loňského roku po celém světě 126 000 zaměstnanců.

Od poloviny března BMW, stejně jako konkurenční Volkswagen a Daimler, postupně obnovuje výrobu. Automobilky však nyní čelí problémům s poptávkou. Prodej aut téměř zkolaboval, protože zákazníci nemají chuť se v nejisté době pouštět do nákupu drahého zboží.

Počet registrací nových aut v EU v květnu klesl meziročně o více než 52 procent, když v dubnu se propadl o 73 procent. Podle Svazu německého automobilového průmyslu se za leden až květen vyrobilo v zemi 1,18 milionu aut, což bylo o 44 procent méně než ve stejném období loni. Ředitel německého Centra pro automobilový výzkum Ferdinand Dudenhöffer tento týden uvedl, že oživení hlavních světových automobilových trhů potrvá několik let. To bude mít negativní dopad na německý automobilový průmysl a mohlo by to znamenat v Německu v příštích třech až čtyřech letech ztrátu 100 000 pracovních míst v automobilkách a u jejich dodavatelů, uvedl zpravodajský server Yahoo Finance.