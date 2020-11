Boeing 737 MAX se v Evropě přiblížil k návratu do vzduchu. Letadla byla odstavena po dvou smrtelných nehodách

Kolín nad Rýnem Evropský regulátor učinil další krok, který přibližuje letadla Boeing 737 MAX k návratu do vzduchu. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) v úterý zveřejnila návrh směrnice o letové způsobilosti, která by měla umožnit, že tato letadla by po téměř dvou letech mohla v lednu získat povolení k obnovení letů. Uvedla to agentura Reuters. Letadla byla v celém světě odstavena po dvou smrtelných nehodách.

Směrnice zahrnuje kroky nutné k opětovnému uvedení odstavených letadel do provozu, mezi které patří aktualizace softwaru. Právě ten se podílel na nehodách, při kterých v letech 2018 a 2019 přišlo o život celkem 346 lidí. Zveřejněním návrhu se otevírá 28denní období, ve kterém je možné se k němu vyjádřit. Letadla by pak podle EASA mohla získat povolení k obnovení letů v polovině ledna, po zhodnocení zpětné vazby od veřejnosti a odvětví letecké dopravy.

Boeingy 737 MAX získaly povolení k návratu do vzduchu. Má to ale několik podmínek Jak dlouho bude trvat, než letadla 737 MAX v Evropě skutečně opět vzlétnou, bude záležet na více okolnostech. Nejprve bude potřeba uskutečnit výcvik pilotů, aktualizovat u letadel software a splnit i další nařízení od EASA. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) povolil obnovit provoz letadel Boeing 737 MAX minulý týden. Obnovení provozu je rovněž podmíněno úpravami letadel a novým školením pilotů. Evropská směrnice požaduje stejné změny jako ta od FAA, takže u letadel provozovaných americkými a evropskými přepravci nebudou softwarové ani technické rozdíly, upozornila agentura AP. Boeing byl nucen přerušit provoz svých nejprodávanějších letadel 737 MAX v celém světě loni v březnu po nehodách v Indonésii a v Etiopii. Odstavení strojů je nejdelší takovou pauzou v dějinách komerčního letectví a náklady s tím spojené už Boeing přišly asi na 20 miliard dolarů (zhruba 442 miliard Kč).

Česká společnost Smartwings vlastní sedm letadel Boeing 737 MAX 8, dalších 21 strojů se chystala převzít ještě loni. Firma v závěru loňského roku vyčíslila ztráty kvůli nutnosti letadla 737 MAX odstavit na více než 1,5 miliardy korun.