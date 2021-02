Boj o místo se nyní odehrává většinou virtuálně. Základem je nepodcenit přípravu, včetně oblečení

Praha Ještě před rokem byl nedostatek lidí snad na všech oborech. Dnes už je to ledaskde jinak. Jistě, jsou pozice, na něž firmy i dnes odpovídajícího kandidáta budou shánět velmi těžko. Obecně se ale na vypsané pozice hlásí lidí víc než dříve. Někde i více než sto zájemců. Je tedy jasné, že kdo chce vysněnou práci získat, bude muset většinou zabojovat víc. A bude se muset připravit také na to, že některé věci kolem pracovních pohovorů se změnily.

„Pokud váš životopis zaujal, tak vám personalista zavolá, ujasní si s vámi chybějící nebo nejasné informace v životopise a motivačním dopise,“ popisuje Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup. Věnujte tomuto telefonátu patřičnou pozornost. Personalisté v těm totiž mimo jiné prověřují i vaše verbální a jazykové schopnosti a snaží se zjistit něco o vaší motivaci pracovat na dané pozici.

„Pokud vás personalista zastihne v práci nebo na rušném místě, kde nemůžete telefonovat, nebojte se požádat o náhradní termín,“ radí Jitka Součková, marketingová manažerka personální agentury Grafton. Jde přeci jenom o to, abyste udělali dobrý první dojem, rozuměli všemu, co vám sdělí, a měli jste možnost se ptát.

Devětkrát z deseti online

Po takovém telefonátu se personalista domluví s manažerem, který hledá nového člena do týmu, s jakými uchazeči proběhne první kolo pohovoru. To dříve probíhalo většinou osobně, ale dnes je tomu jinak.



„U našich klientů převažují z 90 procent online pohovory. Některé firmy totiž stále mají zákaz stýkat se s osobami ‚zvenčí‘, a to i na pracovních schůzkách,“ uvedla Součková. Také Michal Novák z portálu Profesia.cz potvrzuje, že vzhledem k epidemiologické situaci firmy stále využívají i online verzi náboru.

Ve velkých firmách převažují nástroje jako Skype nebo Microsoft Teams. Menší firmy často využívají Google Meet. Ovládání bývá u všech aplikací intuitivní, ale vyplatí se vyzkoušet, kde se vypíná mikrofon či jak se sdílí obrazovka pro případ, že byste potřebovali sdílet ukázky své práce.

„Nikdo nechce prvních deset minut řešit, že vám nefunguje mikrofon, kamera nebo vám nejde otevřít aplikace,“ zdůrazňuje Zuzana Krajča, HR partner Sodexo Benefity. Je také dobré zvážit, co všechno se dostane při pohovoru do záběru. Eventuálně si vyzkoušejte, jak pozadí rozostřit, aby nebylo vidět, co je za vámi.

Druhá kola pohovorů s nejžhavějšími kandidáty však podle Halbrštáta většina firem preferuje osobně. Online pohovor je přece jen určitou bariérou a dojem o druhém člověku může být zkreslen. Tendence k osobnímu pohovoru je o to vyšší, čím vyšší je kvalifikace uchazeče.

Průběh samotného pohovoru bývá shodný bez ohledu na to, zda probíhá osobně nebo online. Příprava tedy bude stejná. Najděte si co nejvíce informací o dané firmě, čemu se věnuje, jaké produkty či služby nabízí a jakou má historii. Vhodné je i vědět, kdo firmu vede a kdo ji vlastní. Zamyslete se, čím je pro vás právě tato společnost zajímavá. Pokud nemůžete na nic přijít, možná to nebude ta správná.

Jak se vhodně připravit

Důkladně si pročtěte popis pracovní pozice a porovnejte si ho se svými předchozími zkušenostmi. „Z každé relevantní zkušenosti vyberte důležité činnosti a zodpovědnosti, které si pro sebe shrňte,“ doporučuje Halbrštát.



Zkontrolujte také, jestli máte všechny požadované znalosti a dovednosti. Pokud ano, není třeba se znepokojovat. Jestli vám však některá chybí, zamyslete se nad tím, jak její absenci obhájíte.

Vyberte si také vhodné oblečení, a to i v případě, že pohovor bude probíhat virtuálně. Při samotném pohovoru mějte na paměti, že klíčem k úspěchu je aktivita. Proto pečlivě poslouchejte to, co vám personalista říká. Na otázky odpovídejte s chutí a energicky, avšak s rozmyslem. V některých případech je lepší si odpověď trochu promyslet – a není to žádná ostuda. Ptejte se, pokud vám něco není jasné a zejména v případě, kdy vás k otázkám personalista přímo vyzve.

Své zkušenosti předkládejte tak, jak jsou, nic nepředstírejte. Téměř každá silná stránka totiž může být zároveň slabou a naopak. Záleží i na tom, jak ji umíte podat a na jakou pozici se hlásíte. Na některá místa je potřeba komunikativní extrovert, který vyhledává častou změnu, na jiné pozice se nejvíc hodí pravý opak.

Člověk, který vede pohovor, může mít různé přístupy. Jak vysvětluje Jiří Halbrštát, někdo bude testovat vaše schopnosti tak, že se bude ptát, jak byste řešili různé situace v praxi. Můžete se výjimečně setkat i s tím, že vás bude personalista záměrně uvádět do stresu a vyvádět vás z míry. V naprosté většině případů ovšem povede konverzaci o vašich zkušenostech uvedených v životopise.