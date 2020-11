Na americké volby už Češi vsadili přes 150 milionů korun. Kdo má podle bookmakerů navrch?

WASHINGTON Spojené státy mají před sebou vyvrcholení mnohaměsíční politické bitvy, kterou oba její hlavní aktéři líčí jako zápas o samotné základy země. Hlavní otázka je jasná: Obhájí současný prezident Donald Trump svůj mandát, nebo jej v Bílém domě vystřídá demokratický rival Joe Biden? Napjatí jsou také čeští bookmakeři a sázkaři, pro které jsou prezidentské volby v USA mimořádnou událostí. Koho favorizují?

Na politické události se sázkaři často nebojí investovat i větší částku. Jakkoliv se na ně stále více bookmakerů specializuje, sázkaři jsou oproti klasickým sportovním akcím ve svých tipech o poznání úspěšnější a bookmakeři se často snaží udržet bilanci alespoň vyrovnanou. Na favoritovi se neshodnou ani v nadcházejících volbách o hlavu Spojených států.



Ještě v pondělí odpoledne, tedy pouze pár hodin před vypuknutím voleb v USA, bookmakeři vnímali jako favorita demokrata Bidena, na kterého se sázelo v kurzu 1,54 až 1,57:1 oproti republikánovi Trumpovi s kurzem 2,35:1. Sázkaři jdou ale podobně jako před čtyřmi lety proti proudu a do neděle bylo zhruba 65 procent jejich vkladů na úspěch Trumpa, na Bidena pak šlo jen 35 procent sázek.



Podle předvolebních průzkumů přitom těsně vede Biden. Dle analýzy The Financial Times je to aktuálně 51,8 procent pro Bidena, 43,1 procent pro Trumpa.



Celkový objem vkladů tuzemských sázkařů je však proti volbám v roce 2016 téměř čtyřnásobný - už překročil 150 milionů korun. Jen u Tipsportu k pondělní 11 dopolední hodině na vítězství Trumpa sázkaři vynaložili přes 54,4 milionu korun, důvěra ve vítězství Bidena se pak promítla v celkové hodnotě sázek 21,7 milionu korun. Nejvyšší sázku za 1,3 milionu korun na vítězství Bidena přijala Fortuna.



„Zatím jsme přijali sázky za 68,5 milionu korun, zhruba 60 procent jde ve prospěch republikánského obhájce. V porovnání s volbami před čtyřmi lety je u nás zájem sázkařů už teď více než sedminásobný. Rozdíl v preferencích se v posledních dnech trochu smazával, před týdnem šlo na Trumpa 65 procent sázek,“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Hlavní nápor sázkařů však obvykle přichází až těsně před startem voleb.

Naposledy zaplakali bookmakeři

Zajímavý je právě i pohled na předchozí prezidentské volby. V nich se utkal Donald Trump s Hillary Clintonovou. Na republikánského kandidáta, jenž figuroval v roli outsidera a v předvečer voleb měl kurz 4:1, přičemž jeho počáteční kurz byl dokonce 15:1, bylo sice vsazeno méně tiketů, zato za vyšší částky (celkově přes osm milionů korun).

Jeho soupeřka se na tiketech objevovala častěji, přesto celkové náběry na její výhru činily sedm milionů korun. Americké volby zůstávají i v koronavirové době obrovským tématem, a to i přes komplikace, které českým hráčům přináší vládní opatření o uzavření provozoven včetně sázkových kanceláří.

„Pro nás bookmakery jsou politické události profesně velkou výzvou. Zvlášť v případě amerického prezidenta, když jsme po senzačním vítězství Donalda Trumpa v roce 2016 vyplatili sázkařům téměř 14 milionů korun. Tehdy to byla těžká porážka demokratů a bookmakerů. Nyní Trumpovi nic nehraje do not. Má za sebou rozporuplné čtyři roky vlády v Bílém domě a o body ho připravila i epidemie koronaviru s dopady na zdraví obyvatel a ekonomiku USA. Zároveň se Spojené státy ocitly i ve společenské krizi,“ uvedl bookmaker Tipsportu Pavol Boško.

„Kurs na amerického prezidenta je vždy globální komoditou, naše manévrovací možnosti tedy nejsou takové, jako třeba v případě voleb v Česku. Před čtyřmi roky jsme byli v podobné situaci. Celý svět věřil, že vítězkou bude Clintonová, v mnohem větším riziku byl ale nasázený Trump. Naprostá většina sázkovek tehdy po vyhlášení výsledků zaplakala,“ doplnil hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.