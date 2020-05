Brazilský GOL dostane od Boeingu 10 miliard za uzemněné 737 MAX. Smartwings žádají čtvrtinu

WASHINGTON Jako kompenzaci za sedm uzemněných Boeingů 737 MAX pošle americký výrobce v přepočtu více než 10 miliard korun brazilské aerolince GOL. Stejný počet letounů MAX stojí na zemi i tuzemským Smartwings. Český dopravce o náhradě škody jedná už od loňského roku, po výrobci letadel však žádá zhruba čtvrtinu.

Boeing zruší až deset procent pracovních míst, dotkne se to zhruba 16 000 zaměstnanců

Podle generálního ředitele a spolumajitele Smartwings Group Romana Vika nepůjde o jednoduchá jednání. „Jednáme s Boeingem o navrácení peněz, o které jsme kvůli nim přišli. K 28. únoru to bylo přes sto milionů dolarů (asi 2,5 miliardy korun),“ řekl minulý týden v rozhovoru pro DVTV. Tuzemskému dopravci od loňského března, kdy byl model Boeing 737 MAX celosvětově uzemněn, na zemi stojí sedm těchto strojů, tedy stejně jako brazilské společnosti GOL Linhas Aereas Inteligentes.



Aerolinky GOL ve středu oznámily, že se s Boeingem dohodly na výplatě kompenzace za odstavení sedmi letadel 737 MAX v hodnotě 2,4 miliardy brazilských realů, což v přepočtu představuje asi 10,5 miliardy korun.

V porovnání s tuzemskými Smartwings tedy GOL dostane zhruba čtyřnásobek. Brát v úvahu jen počet strojů ale podle experta na leteckou dopravu z firmy Ernst & Young Partner Corporate Finance Petra Kováče nelze. „Je potřeba znát detaily materiálů, na základě kterých obě aerolinky žádaly, zjednodušovat to jen na počet letadel nejde,“ vysvětlil Kováč pro Lidovky.cz. Brazilský dopravce od Boeingu získal pětinu výplaty už v dubnu, na zbytek čeká.

Gol Linhas Aéreas Inteligentes Největší brazilská vnitrostátní nízkonákladová letecká společnost

Třetí největší brazilská letecká společnost

Založena v roce 2000

Vlastní 127 letounů, všechny značky Boeing

Před koronavirovou krizí pravidelně létala do 97 destinací

V době, kdy je letecký průmysl fatálně zasažen koronavirovou krizí, je pro GOL kompenzace od amerického výrobce letadel nečekanou finanční vzpruhou. Navzdory zásadnímu poklesu příjmů má aerolinka hotovost na 10 měsíců dopředu. GOL také uvedl, že díky dohodě nebude mít další dva roky s pořízením nových letadel žádné kapitálové výdaje.

Také Boeing začíná doplácet na pokles zájmu o letecké cestování způsobený světovou pandemií a objednávky modelu 737 MAX se tenčí. Například zmíněný brazilský GOL, jenž je jedním z největších zákazníků Boeingu, v dubnu snížil svoji objednávku z původních 129 letadel 737 MAX 8 na 95.

Podle Kováče bude po skončení krize velký přetlak v nabídce letadel obecně a jejich ceny poklesnou. Obnova provozu pak bude záviset na efektivitě linek, což hraje „maxovi“ do karet. „Je velkou otázkou, jak se bude dařit obsazovat letadla, Boeing 737 MAX je poměrně dost úsporné a to je pro něj velký plus oproti jiným letounům,“ vysvětluje Kováč.

Stovky zrušených objednávek

Boeing si podle médií zajistil půjčku přes 12 miliard dolarů, reaguje tak na tlaky spojené s letouny 737 MAX

V březnu zájemci o nová letadla Boeingu zrušili zakázky celkem na 150 strojů 737 MAX. Společnost v úterý uvedla, že si není jistá ani osudem dalších objednávek na 101 strojů. Minulý měsíc Boeing neprodal jediné komerční letadlo a už druhý měsíc nedostal žádnou novou zakázku, sdělil šéf společnosti Dave Calhoun. Myslet si, že se letectví brzy vrátí na úroveň před krizí, je podle něj naivní. „Úroveň přepravy se nevrátí ke 100 procentům. Nebude to ani 25 procent. Možná koncem roku se přiblížíme 50 procentům, čemuž se letecké společnosti budou muset přizpůsobit,“ řekl Calhoun v rozhovoru pro NBC.

Smartwings má od výrobce objednáno dalších 39 letadel 737 MAX 8. Na otázky serveru Lidovky.cz, zda s ohledem na současnou situaci bude objednávku rušit nebo změní požadovanou výši kompenzace za stojící letadla typu MAX, tuzemský dopravce nereagoval.

Provoz poruchových letounů byl loni v březnu přerušen po tragických nehodách v Indonésii a Etiopii, které si vyžádaly celkem 346 obětí. Kvůli průtahům při získávání povolení regulátorů k obnovení provozu Boeing letos v lednu zastavil výrobu těchto letadel. Firma počítala, že produkci obnoví v polovině letošního roku, koronavirus ale plány výrobce může zkomplikovat.