Británie dopravila domů 14 700 klientů CK Thomas Cook. Dalších 135 300 lidí by se mělo vrátit během 13 dnů

Londýn Británie v pondělí díky mimořádným leteckým spojům dopravila zpět do vlasti přes 14 700 klientů zkrachovalé cestovní kanceláře Thomas Cook. Oznámil to v úterý britský úřad pro civilní letectví (CAA). Dalších zhruba 135 300 klientů by se mělo do Británie vrátit během 13 dnů.

„Britský úřad pro civilní letectví 23. září 2019 zahájil největší repatriaci v dobách míru, aby dopravil více než 150 000 lidí zpět do Británie,“ uvedl úřad. „V pondělí se uskutečnilo 64 letů k přepravě více než 14 700 cestujících. To znamená, že CAA repatrioval přes 95 % z těch, kteří se měli v pondělí vrátit,“ dodal. Britové chystají největší repatriaci historie. Zkrachovalá cestovka Thomas Cook má v cizině 600 tisíc lidí Na úterý je podle CAA plánováno 74 letů, které by měly zpět do Británie přepravit dalších 16 500 lidí. Operace s označením Matterhorn má trvat do 6. října a celkově se plánuje více než 1000 letů. „Chceme, aby si lidé dál užívali svou dovolenou, takže je přepravíme do Británie v původně plánovaný den odletu, nebo velmi brzy poté,“ uvedl podle agentury Reuters ředitel CAA Richard Moriarty. Za pádem CK Thomas Cook jsou dluhy, fúze a internet. Zájezdy si u cestovek kupují už jen starší lidé Zadlužená společnost Thomas Cook, která patří k největším cestovním kancelářím na světě, v pondělí vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Firma si nedokázala zajistit dodatečné peníze, které požadovaly věřitelské banky, a britská vláda finanční pomoc poskytnout odmítla. V době krachu bylo s firmou na dovolené kolem 600 000 lidí, z toho zhruba 150 00 z Británie a 140 000 z Německa. Cestovní kancelář Neckermann, která je v Česku součástí zkrachovalé britské kanceláře, má v zahraniční asi 1100 českých klientů. Návrat zpět jim podle mluvčího zajistí, nevylučuje ale rušení některých už zakoupených zájezdů.