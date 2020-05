Británii hrozí katastrofa. Tato ekonomická krize se liší od všeho, co známe z minulosti, tvrdí expert

Londýn Možnosti, jak reagovat na hospodářskou krizi způsobenou koronavirovou nákazou, jsou omezené, tvrdí hlavní ekonom britské centrální banky Bank of England Andy Haldane. Jejím ohniskem prý nejsou finanční trhy, ale pracovní síla.

Velká Británie změnila metodiku. Nyní eviduje více než 26 000 obětí, druhý největší počet v Evropě

Na Spojené království dopadla koronavirová krize neobyčejně silně. Dosavadní statistiky udávají přes 160 tisíc nakažených a více než 26 tisíc zemřelých. Předpokládá se, že země skončí jako nejhůře postižená v celé Evropě. Vedle dopadů na veřejné zdraví se počítá i s hlubokou ekonomickou recesí, a to obzvláště v případě, že restriktivní opatření (takzvaný lockdown) potrvají ještě delší dobu.



„První polovina tohoto roku bude ekonomicky velmi bolestná,“ přiznává Andy Haldane, hlavní ekonom britské centrální banky Bank of England. „Mírnou kontrakci lze předpokládat už v prvním kvartálu, tj. v období před zavedením koronavirových opatření, přičemž v druhém kvartálu (duben–červen 2020 – pozn. red.) nejspíš uvidíme mnohem strmější pád.“

ANDY HALDANE (53) ■ Andrew G. Haldane je hlavním ekonomem Bank of England, britské centrální banky. Působí v ní od roku 1989 a původně se věnoval problematice inflace.



■ V roce 2014 ho americký týdeník Time označil za jednoho ze stovky nevlivnějších světových osobností.



■ Upozornil na sebe mimo jiné, když v roce 2012 prohlásil, že protestní hnutí Occupy má právo kritizovat finanční sektor a požadovat, aby se bankéři chovali morálněji.

Na obranu proti této ekonomické hrozbě zvolilo Spojené království velkorysou fiskální strategii. Pod hlavičkou Schématu pro udržení pracovních míst v době koronaviru (CJRS) se vláda zavázala k pokrytí 80 procent výplat firem postižených epidemií.

To jsou ale téměř všechny a hned první den si o CJRS zažádalo 185 tisíc podniků s téměř 1,3 milionu zaměstnanců. Náklady jen na tuto první vlnu žadatelů se odhadují na 4,2 miliardy liber a mnoho dalších se nepochybně ještě přihlásí. Program doplňují další schémata, jež mají podnikům zajistit levné úvěry. Jste-li malý nebo střední živnostník, stát za vaši půjčku ručí bankám až osmdesáti procenty, ozývají se však hlasy požadující navýšení garancí na sto procent, jako je tomu například v Německu.



„Tato ekonomická krize se liší od všeho, co známe z minulosti,“ komentuje Haldane. „Její ohnisko totiž neleží na finančních trzích, ale v pracovní síle. Prostředky, jak na ni reagovat, jsou tudíž omezené. Schémata jako CJRS jsou dočasným nástrojem, jak překlenout nejhorší období a udržet peněžní tok. Jsou fiskálně náročná, ale v opačném případě by mohlo dojít k masovému propouštění, které by mělo pro ekonomiku mnohem vážnější následky.“

Co když ale takové „přechodné období“ bude trvat příliš dlouho? Názory na uvolňování karanténních opatření se liší, přičemž nejhůře postižený jih země paradoxně volá po restartu ekonomiky, zatímco relativně bezpečné Skotsko je pro opatrnější postup. Oficiální vládní stanovisko však zní „nepovolit“ přinejmenším do druhého květnového týdne. Pro případ, že by restrikce trvaly ještě déle, předpovídá britský Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) až 35procentní hospodářský propad. Vládní dluh by dosáhl astronomických 273 miliard liber, což představuje 14 procent HDP. V případě že by se ekonomika „otevřela“, panuje zase obava z druhé vlny koronaviru, jež by mohla mít tragické následky. Zdá se, že jednoznačná cesta vpřed v současnosti neexistuje.

Záleží na písmenku v abecedě

„Panuje debata o tom, jak vlastně bude restart ekonomiky vypadat,“ říká Haldane. „Hovoří se o křivkách typu V, W a L. V je ideální scénář, kdy dojde k relativně rychlému návratu do normálu. W počítá s nárůstem a opětným poklesem, což by se mohlo stát, pakliže udeří druhá vlna koronaviru. L je nejčernější scénář, kdy se ekonomiku na nějaký čas obnovit nepodaří kvůli neochotě investovat a utrácet za cokoli jiného než nezbytnosti. S nadsázkou lze říci, že záleží na tom, jaké písmenko abecedy máte nejraději. Zatím totiž vůbec nelze říct, jak to bude vypadat.“

Britská vláda tudíž v současnosti řeší neobyčejně zamotaný gordický uzel. Ať udělá cokoli, následky mohou být katastrofální a odpovědnost za to ponese jen a jen ona. Některá dilemata ale řeší i centrální banka.

„Nesmíme zapomínat na inflaci,“ upozorňuje Haldane. „Cena ropy klesá, což v tomto směru spíš pomáhá. Na druhé straně ale klesá libra a ceny některých základních druhů zboží rostou kvůli nedostatku. Kvůli zdražení těstovin nebo paracetamolu (účinná látka léků jako například Paralen nebo Panadol) je navýšení ceny spotřebního koše poměrně značné a osobní inflace citelná.“

Pozitiva se v dobách, jako je tato, hledají jen těžko. Zejména jste-li jako Andy Haldane spoluzodpovědný za ekonomickou budoucnost země. Určitá naděje tu ale přece jenom je.

„Největší plus vidím v současném budování digitální infrastruktury. To by nás v budoucnu mohlo učinit mnohem produktivnějšími. Vidíte to i v osobní rovině. Já sám jsem se za poslední týdny stal mnohem digitálně gramotnějším, než bych se kdy odvážil doufat.“

Autorem je dopisovatel Lidových novin ve Spojeném království.