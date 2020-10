British Airways dostaly za únik osobních údajů rekordní pokutu v přepočtu přes 600 milionů

Londýn Letecká společnost British Airways dostala od britského úřadu pro ochranu osobních údajů pokutu 20 milionů liber (600 milionů Kč) za to, že neochránila osobní a finanční údaje o více než 400 000 zákaznících. Pokuta je zatím největší, jakou kdy britský úřad vyměřil, uvedla v pátek agentura Reuters. Kvůli koronaviru je to ale výrazně nižší částka, než jakou úřad původně navrhl.

Úřad komisaře pro informace (ICO) oznámil, že podle zjištění jeho vyšetřovatelů měly aerolinky identifikovat slabé stránky svých bezpečnostních opatření a vyřešit je pomocí opatření, která byla v té době dostupná a která by zabránila útoku.



„Jejich nečinnost je nepřijatelná a ovlivnila stovky tisíc lidí, u kterých mohla vyvolat určité obavy a úzkost,“ napsal úřad. Kybernetický útok se uskutečnil v roce 2018.

Před stanovením konečné pokuty úřad ICO zvážil vyjádření letecké společnosti a ekonomický dopad koronavirové krize na její podnikání. Konečná pokuta je tak výrazně nižší než 183,4 milionu, což úřad navrhl v loňském roce.

Letecká společnost v prohlášení uvedla, že na útok upozornila zákazníky okamžitě poté, co se o něm dozvěděla. ICO však upozornil, že samy aerolinky útok, který se uskutečnil 22. června 2018, nezjistily a upozornila je na to o více než dva měsíce později, na začátku září, třetí strana. Není tak jasné, zda by samy útok zjistily, což je považováno za vážné selhání, protože počet ovlivněných lidí a případné finanční škody mohly být mnohem vyšší.