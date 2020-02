Britové ve Španělsku? Kvůli brexitu míň utrácí a nevědí, co dál, říká česká majitelka restaurace v letovisku

Marbella Brexit vzbuzuje mezi Brity usazenými ve Španělsku nervozitu, protože nikdo pořádně neví, co teď nastane, říká Jana Staňková, která se svým partnerem provozuje restauraci v letovisku Marbella na Costa del Sol.

LN: Jak to přijde, že Češka provozuje restauraci ve Španělsku?

Když jsem chodila na univerzitu, sehnala jsem si brigádu jako servírka v jedné plážové restauraci v Puerto Banús. Jednak jsem si chtěla „vypilovat“ jazyk a také kdo by nechtěl strávit pár měsíců u moře, že. Po škole mi ve Španělsku nabídli práci na trvalo a já usoudila, že by se tam nějaký čas dalo zůstat. Postupem času jsme se s mým italským přítelem rozhodli, že bychom mohli zkusit štěstí a otevřít si vlastní podnik. A už pět let provozujeme malou italskou restauraci u přístavu Puerto Banús u Marbelly.

LN: Je podnikání na španělském pobřeží jednodušší než v Česku?

Neřekla bych, pro nás to spíš bylo, hlavně zpočátku, složitější – přece jen jsme cizinci. Jakmile ale zjistíte, co jak funguje, kam a kdy je třeba zajít a „zažijete“ si různé termíny, už to tak složité není. Rozhodně je ale veškeré úřední vyřizování časově náročné. Poslední dobou je také relativně složité najít spolehlivé pracovní síly, nejen v restauračním byznysu.

LN: Mnoho vašich zákazníků tvoří Britové, kteří se na Costa del Sol usadili. Pozorujete u nich změnu nálad nebo zvyklostí v souvislosti s odchodem Spojeného království z EU?

Britové jsou pro místní ekonomiku opravdu důležití, mnozí z nich na Costa del Sol už žijí docela dlouho. Letadlem se dostanou zpět do Británie během pár hodin a za malý peníz, na letiště v Málaze je to jen kousek. Určitě taky hraje velkou roli fakt, že většina Britů si tu koupila nějakou nemovitost, což znamená, že sem prostě občas musí přijet.

Mnozí Britové ale teď utrácí méně než dřív. I v naší restauraci více řeší ceny, také proto, že libra ztratila vůči euru část své hodnoty. Někteří do svého španělského „domova“ také přijíždějí na kratší dobu či necestují během roku tak často.

LN: Nastává tedy britský exodus z Costa del Sol?

Že by Britové začali nějak masově opouštět Costa del Sol, to si nemyslím. Spíše mají určité obavy z budoucnosti – nikdo totiž pořádně neví, jak to bude dál.

Například jeden z našich zaměstnanců je Angličan a já vlastně ještě nevím, jakým způsobem ho zaměstnám. Další věc je, že dokud bylo Spojené království v EU, Britové tady měli zajištěnu docela slušnou zdravotní péči a to se po brexitu taky změní.

LN: Velký byznys na Costa del Sol představuje trh s nemovitostmi. Odráží se v něm brexit nějak?

Všimli jsme si, že v poslední době tady byty a domy nakupuje mnohem více lidí ze Skandinávie. Možná ty váhavější Brity trochu nahrazují.