Londýn Největší britský maloobchodní řetězec Tesco hodlá do roku 2025 zečtyřnásobit prodej náhražek masa. Reaguje tak na rostoucí poptávku po produktech pro vegany. Informuje o tom server BBC. Analytická společnost Mintel odhaduje, že hodnota britského trhu s náhražkami masa by do roku 2024 mohla přesáhnout 1,1 miliardy liber (zhruba 33 miliard Kč).

Společnost Tesco podle mluvčího hodlá rozšířit nabídku rostlinných produktů, a to například u hotových jídel či burgerů. „Nový cíl pro prodej alternativ k masu nám poskytuje prostor ke zvýšení udržitelnosti našich aktivit a k poskytnutí ještě větší možnosti výběru zákazníkům,“ uvedl šéf podniku Dave Lewis.

Firma podle BBC rovněž upozorňuje, že produkce masa a mléka má v některých regionech „významný dopad“ na životní prostředí a je považována za významný faktor u klimatických změn.