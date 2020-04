Bulharsko se přihlásí do ‚čekárny na euro‘ koncem dubna, uvedl premiér Borisov

Sofia Bulharsko se přihlásí do „čekárny na euro“, tedy do mechanismu směnných kurzů ERM-2, koncem dubna. V pátek to uvedl bulharský premiér Bojko Borisov. Podle něj současná koronavirová krize ukazuje, že členské státy eurozóny a ty země, které jsou už do ERM-2 zařazeny, budou mít po odeznění pandemie k dispozici miliardy eur na oživení ekonomiky, zatímco ostatní si budou muset půjčovat za vyšší úrok.

Země původně předpokládala, že k ERM-2, kde musí vydržet dva roky před přijetím eura, a k bankovní unii se připojí letos v červenci. V posledních týdnech se pak zdálo, že globální krize vyvolaná šířením koronaviru Sofii přiměje plán odsunout až na příští rok.

Borisov ale v pátek vysvětlil, že se jeho vláda rozhodla po konzultacích se šéfkou Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeovou a s vysoce postavenými úředníky ECB přípravy naopak urychlit. Dodal také, že je přesvědčen, že jak jeho země, tak Chorvatsko do eurozóny přijaty budou. Bulharsko, které se stalo členem EU v roce 2007, už splnilo všechna oficiální kritéria pro přijetí eura - má rozpočtový přebytek, nízký dluh i mírnou inflaci. Je však nejchudším členem unie, hrubý domácí produkt (HDP) na osobu je na 49 procentech evropského průměru. Podle řady názorů je na vině korupce. Eurozóna má v současnosti 19 členů. Naposledy její řady rozšířila Litva, která přijala euro začátkem roku 2015.