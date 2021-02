PRAHA Nové byty šly loni doslova na dračku. Platí to o celém Česku. V Praze padl v posledních třech měsících roku co do počtu prodaných nových bytů dokonce rekord a pozadu nezůstaly ani regiony.

Zájem o pronájem nebo koupi chaty či chalupy podle firem stále roste. Zdražily až o 35 procent Dobrou zprávou pro všechny zájemce o nové bydlení je, že zdražování citelně přibrzdilo. V Praze dokonce v posledním kvartále průměrná cena za metr čtvereční v porovnání se třetím čtvrtletím mírně klesla, v regionech ve stejném období metr čtvereční podražil v průměru o dvě procenta.