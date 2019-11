Bývalý vysoký manažer Agrofertu nastoupil do PPF. Měl by řešit převzetí mediální skupiny CME

PRAHA Do investiční skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nastoupil Jan Kadaník, který v minulosti působil jako ředitel pro strategii v koncernu Agrofert. Mluvčí skupiny PPF Jitka Tkadlecová to potvrdila ČTK. Podle serveru Respekt.cz Kadaník za PPF vyjednává převzetí mediální skupiny CME, jejíž součástí je i televize Nova. Oblast médií by měl Kadaník dostat v PPF na starost i podle webu Borovan.cz.

„Jan Kadaník pracuje pro skupinu PPF. Jeho konkrétní pracovní pozice ve skupině bude předmětem budoucí dohody,“ uvedla Tkadlecová. Informace médií nechtěla komentovat. PPF oznámila převzetí CME koncem října, prostřednictvím telekomunikačního operátora O2 skupina také provozuje platformu O2 TV.

Falešné reklamy lákají jménem PPF na investice do bitcoinů, chtějí se tak dostat k údajům z platebních karet Respekt.cz s odvoláním na zdroje píše, že Kadaník je součástí hlavní vyjednávací skupiny, která za PPF řeší převzetí CME. Ve skupině je podle serveru ještě spoluzakladatel PPF a minoritní akcionář Ladislav Bartoníček a další dva zástupci. Kadaník na otázky ohledně detailů svého angažmá Respektu neodpověděl. Nova se do majetku PPF vrací po 15 letech. PPF ovládla zadluženou televizní stanici už v roce 2002, CME dokončila její nákup zpět v roce 2005. Zaplatila 642 milionů dolarů (tehdy 14,8 miliardy Kč). PPF nyní podle podepsané dohody za celou CME včetně televizních stanic v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku zaplatí 2,1 miliardy dolarů (48,3 miliardy Kč). Obchod ještě podléhá schválení regulačních orgánů. Skupině PPF stoupl v 1. pololetí čistý zisk na 14,6 miliardy korun. Aktiva má v hodnotě 1,2 bilionu Kadaník v Agrofertu, který před převedením do svěřenských fondů vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO), působil do roku 2007. Do skupiny přišel o šest let dříve jako externí poradce, odcházel z pozice ředitele pro strategii. Posledních 12 let pracoval Kadaník ve švýcarské společnosti Ameropa, podle webu Borovan.cz v posledních pěti letech jako skupinový výkonný ředitel. Ameropa, jejíž roční obrat se pohybuje na úrovni několika miliard švýcarských franků, obchoduje s hnojivy, obilím a dalšími komoditami. Působí ve více než 30 zemích světa. Skupina PPF investuje do řady odvětví od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva za více než 47 miliard eur (1,2 bilionu korun).