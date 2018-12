Byznys s kouřením bez dýmu roste

PRAHA Alternativní kouření je na vzestupu, elektronické cigarety i zahřívaný tabák používá čím dál více lidí. Klasické cigarety přesto dál ovládají trh. Pára místo zapáchajícího kouře, méně škodlivin. Alternativní kouření, tedy elektronické cigarety a takzvané zahřívané tabákové výrobky jsou na vzestupu. Alespoň to tvrdí jejich výrobci.

Oblaka páry z elektronických cigaret u nás vypouští už kolem půl milionu takzvaných vaperů (z angl. výrazu vapor – pára – pozn. red.). A z kovové trubičky nebo krabičky, z níž čouhá malý kousek tabákové náplně, v Česku podle odhadů bafá kolem 200 tisíc lidí.

Prodeje těchto přístrojů i jejich náplní roste podle obchodníků hlavně kolem Nového roku, kdy si mnozí z 2,5 milionu tuzemských kuřáků klasických cigaret dává předsevzetí s neřestí skoncovat nebo ji alespoň omezit. Na druhé straně prodej alternativních tabákových výrobků u nás roste o poznání pomaleji než na Západě. Platí také, že počty českých kuřáků tabáku u nás oproti Západu klesají mnohem pomaleji.

Konzervativní Češi

V případě elektronických cigaret, ve kterých z tekuté náplně produkuje páru baterií rozžhavený drátek, vzrostl loni trh s prodejem bateriových zařízení a náplní o sedm procent na 1,5 miliardy korun. Pro letošek očekávají dodavatelé obdobné výsledky.

V zahraničí ale prodeje v průměru rostou o 17,5 procenta, tvrdí Komora elektronického kouření (KELK), která u nás sdružuje přední výrobce e-cigaret i samotných náplní, jako jsou firmy Dekang, Ecoliquid, Joytech, Liqua, Nick nebo Vision. Česko je výrazně pozadu především za Mekkou elektronického kouření Velkou Británií.

„Je to dáno tím, že v zahraničí jsou e-cigarety podporovány, u nás se naopak proti nim bojuje. Díky pozitivnímu doporučování lékařů i podpoře vlád ostatní západní země Británii rychle dohánějí. Růst v takových zemích je zhruba 2,5násobkem českého růstu,“ říká Bohdan Resler, výrobce tekutých náplní (liquidů) ze společnosti Ecoliquid a mluvčí KELK. Právě Reslerův Ecoliquid je příkladem toho, že v cizině je odbyt mnohem vyšší – více než 99 procent svých náplní firma vyváží do 15 zemí a v dalších dvou prodej právě připravuje.

V Česku se e-cigarety postupně prosazují už od roku 2007 a podíl jejich vyznavačů v populaci roste. Studie Státního zdravotního ústavu uvádí, že v roce 2013 používalo e-cigarety v české republice 3,5 procenta všech obyvatel starších 15 let, ovšem loni to už bylo 5,2 procenta, což odpovídá zhruba 464 tisícům elektronických kuřáků. Pro srovnání – klasické cigarety kouří u nás na základě stejné studie přibližně 2,5 milionu lidí.

Počet zhruba 1100 kamenných prodejen s e-cigaretami už příliš neroste. Viditelněji roste ale prodej prostřednictvím e-shopů.

Britské vědecké studie uvádějí, že e-cigarety nejsou sice bez zdravotního rizika, ale díky tomu, že v nich odpadá proces hoření, který produkuje u klasických cigaret většinu karcinogenních látek, je škodlivost jejich používání nižší o 95 procent.

Východisko pro silné kuřáky?

V Británii ministerstvo zdravotnictví doporučuje přechod na e-cigarety jako účinný způsob odvykání od klasických tabákových výrobků. U nás stát sice používání e-cigaret nijak nepodporuje ani nedoporučuje, nicméně na tzv. vapování se nevztahuje zákaz kouření v restauracích.

Alespoň částečnou úlevu z přísné regulace podporují i někteří lékaři u nás. Například vyhlášená bojovnice proti kouření, lékařka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. „Závislý kuřák by měl mít možnost dostat svou drogu – nikotin – méně rizikovou formou než z hořícího tabáku. To by mohl být jednak bezdýmný tabák, tedy porcovaný tabák snus, jehož roli v bezprecedentním snížení mortality prokázalo Švédsko, nebo ještě méně rizikové vapování, tedy elektronické cigarety,“ uvedla Králíková.

Králíková nicméně varuje, že podobné alternativní varianty kouření se mohou naopak pro nekuřáky stát prvním krokem ke klasickým a mnohem škodlivějším cigaretám.

Ambiciózní IQOS a Glo

To přirozeně platí pro e-cigarety stejně jako pro takzvané zahřívané tabákové výrobky, které loni (s jistým zpožděním za okolním světem) pod značkou IQOS uvedl u nás na trh tabákový lídr Philip Morris a letos tabáková dvojka British American Tobacco (BAT) pod značkou Glo. Obě firmy daly do vývoje a výroby miliardy dolarů. V zařízení také nic nehoří, náplně s tabákem jsou zahřívány přes kovový trn baterií a místo karcinogenního kouře produkují aromatickou páru obsahující nikotin.

Zdanění tabákových výrobků v Česku.

Philip Morris uvedl, že od loňského července do letošního června, kdy ještě nebyl u nás v prodeji konkurenční výrobek, si IQOS koupilo v Česku na 130 tisíc lidí. Lídr trhu má ambiciózní cíl – jednou do budoucna nahradit veškeré klasické kuřivo těmito zahřívanými výrobky. Dnes mají v českých městech, ve kterých se prodávají, podíl na celkovém tabákovém trhu zatím jen v řádu nižších jednotek procent.

Cíle konkurence British American Tobacco jsou konkrétnější. Jejich Glo přišlo u nás do prodeje na konci září. „Věříme, že produkty pro zahřívání tabáku dosáhnou za pět let na českém trhu čtvrtinového podílu,“ uvedl Steven Donaldson, generální ředitel BAT ČR.