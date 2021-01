Carrefour není na prodej, vzkázal do Kanady francouzský ministr

Paříž/Montreal Francie nedovolí, aby se majitelem největšího francouzského maloobchodního řetězce Carrefour stal kanadský rival Alimentation Couche-Tard. Řekl to v pátek francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Kanadský podnik nabízí 20 eur za každou akcii Carrefouru, což francouzský řetězec ohodnocuje zhruba na 16,2 miliardy eur (přes 423 miliard Kč).

„V sázce je zajištění potravin v naší zemi... zabezpečení potravin je v naší zemi strategický úkol, proto velký francouzský řetězec neprodáme,“ řekl ministr televizi BFM. „Moje odpověď je naprosto jednoznačná: my takové ujednání nepodporujeme. To naše ‚ne‘ je zdvořilé, ale je to jasné a konečné ‚ne‘,“ dodal.



Carrefour je největší maloobchodní řetězec v kontinentální Evropě, větší je pouze britské Tesco. Akcie Carrefouru na pařížské burze po ministrových slovech v pátek dopoledne ztrácely více než čtyři procenta.

Ministr hospodářství kanadské provincie Québec Pierre Fitzgibbon ve čtvrtek řekl, že transakce má své výhody a že jeho vláda je kvůli ní v kontaktu s Elysejským palácem. Francouzskou vládu chce přesvědčit, že Couche-Tard by byl dobrým vlastníkem. Řetězec má sídlo ve městě Laval, což je v provincii Québec. Fitzgibbon se snažil argumentovat tím, že francouzská strojírenská společnost Alstom získala kanadského výrobce vlaků Bombardier Transportation a je podle něj také dobrým vlastníkem.

Carrefour má téměř 12 300 obchodů ve třiceti zemích a zaměstnává zhruba 320 tisíc lidí. Z toho 105 tisíc ve Francii, která je jeho největším trhem. Je také největším soukromým zaměstnavatelem ve Francii, kde má pod kontrolou zhruba pětinu trhu s potravinami. Spolu s dalšími řetězci tak má i zásadní úlohu v zásobování potravinami v době pandemie.

Carrefour od roku 1999 působil v České republice, v roce 2005 ale odešel a prodal své obchody konkurenční prodejní síti Tesco.