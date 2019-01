Čekání na fascinující televizi? Tu od Samsungu si například přilepíte na zeď

Las Vegas Korejský Samsung pokračuje letos na veletrhu CES v propagaci své nové technologie MicroLED. Ta by měla způsobit revoluci u televizorů. Firma představila první komerční televizor s touto technikou, na stánku pak prezentuje novou generaci loňského konceptu The Wall s displejem nalepeným přes obří stěnu.

Samsung konceptem The Wall nadchnul v Las Vegas už vloni, letos se sem vrací, aby opět podpořil svou novou MicroLED techniku. Firma představila první televizor s touto technikou, kdy a za kolik se ovšem začne takové zařízení prodávat, zatím není známo. A navíc, 75palcový MicroLED televizor, který by se letos mohl začít prodávat (kdy a za kolik Samsung neprozradil), není tou pravou revolucí.

Ta spočívá v tom, že technologie MicroLED je vlastně modulární. Každý displej se u ní může skládat z menších čtvercových modulů, které se jednoduše poskládají k sobě do libovolné velikosti a vlastně i libovolného tvaru. Samsung to prezentuje na fascinujícím konceptu The Wall, který má letos úhlopříčku ohromujících 219 palců. Loňský koncept měl 146 palců.



V rámci prezentace si Samsung dovoluje i takový vtípek, jako že na obřím displeji zobrazí celou obývací stěnu s menším televizorem uprostřed. To ukazuje flexibilitu celé technologie – z panelů složený displej vlastně nemusí být využíván celý, záleží na konkrétní příležitosti a módu použití.



Vzhledem k tomu, že MicroLED technologie by se navíc měla oproti současným OLED panelům chlubit špičkovou životností (organické diody stárnou, ty u MicroLED by stárnout neměly), vypadá to na opravdu lákavou budoucnost. Běžní uživatelé si na ni ale budou muset hezkých pár let počkat, výroba MicroLED panelů je zatím nesmírně drahá.