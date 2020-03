Cena ropy klesla o 30 procent. Jde o největší propad od války v Perském zálivu

Tokio/Singapur Cena ropy v pondělí na světových trzích klesla zhruba o 30 %, severomořský Brent se prodává asi za 32 dolarů za barel. Jedná se o největší propad cen od války v Perském zálivu v roce 1991. Ceny se ocitly ve volném pádu, když Saúdská Arábie oznámila, že odběratelům sníží cenu a naopak výrazně zvýší těžbu. Jde o reakci na krach jednání členů Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojenců ve Vídni.

Krok Rijádu je na trhu vnímán jako začátek cenové války. Kartelu OPEC, jehož je Saúdská Arábie klíčovým členem, se totiž na páteční schůzce ve Vídni nepodařilo přesvědčit Rusko, aby přistoupilo na koordinované snížení těžby suroviny.

Cena ropy v pondělí v jednu chvíli vykazovala pokles až o 34 % a pohybovala se kolem 28 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) spadla až k 25 dolarům za barel. Později se oba typy od těchto minim odpoutaly, stále ale vykazují téměř rekordní ztráty.

Páteční schůzka skupiny OPEC+, tedy členů OPEC a jejich spojenců, měla za cíl dohodnout další koordinované snížení těžby v reakci na klesající poptávku. Ta byla slabší už vlivem hospodářského útlumu ve světě na konci loňského roku a nyní ji snižují problémy kolem šířícího se koronaviru. Na trh se po rozhodnutí Saúdské Arábie zvýšit těžbu a zahájit cenovou válku dostane další surovina, o kterou patrně nebude zájem.

Asijské trhy reagují

Akcie na asijských trzích v reakci na situaci výrazně klesají. Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 odepsal 5,07 % na 19 698,76 bodu. Přispěl k tomu i fakt, že japonská ekonomika od října do prosince klesla v celoročním přepočtu o 7,1 %, nejvíce za pět let. To posiluje obavy z recese, jejíž riziko zvyšuje také ekonomický dopad šíření nového typu koronaviru.

Hlavní index čínských akcií CSI300, který sleduje obchodování na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, před koncem obchodování odepisoval 3,4 % na 3997 bodů. Podobně poklesem reagoval hlavní index hongkongské burzy Hang Seng, který měl před koncem obchodování ztrátu 4,3 % a pohyboval se kolem 25 022 bodů.

K poklesu akcií přispělo i výrazné snížení čínského exportu za leden a únor, stejně jako zpomalení japonské ekonomiky ve čtvrtém kvartálu. Čína v sobotu zveřejnila data o exportu a importu za první dva měsíce letošního roku. Zatímco vývoj meziročně klesl o 17,2 %, dovoz klesl o čtyři procenta. Peking tak vykázal obchodní deficit 7,1 miliardy dolarů (158,8 miliardy Kč).

Nejvýraznější ztrátu měl v pondělí v Asii index australské burzy S&P/ASX 200, který odepsal 7,33 % a 5760,60 bodu.