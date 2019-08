Cena zlata je za posledních šest let na maximu. Kvůli obchodní válce s USA klesá čínská měna i akcie

Hongkong/Londýn Zlato je kvůli dalšímu vyostření obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou na maximu za více než šest let. Brzy ráno jeho cena během obchodování v Asii přidávala více než 1 % na 1554,56 dolaru za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), a bylo tak nejdražší od dubna 2013. Zlato je obecně považováno za bezpečnou investici v období nejistoty. Výrazně oslabují i čínské akcie a čínský jüan. Ten sestoupil vůči dolaru na nejnižší hodnotu za posledních 11 let.

Eskalace obchodního konfliktu mezi Pekingem a Washingtonem by podle analytiků mohla těmto dvěma největším ekonomikám způsobit další škody a zbrzdit globální hospodářský růst. „Zlato v pátek těžilo ze záplavy tweetů (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa,“ řekl agentuře Reuters analytik Stephen Innes ze společnosti VM Markets.

Zdražují také ostatní drahé kovy. Stříbro přidává rovněž více než jedno procento a pohybuje se kolem 17,70 USD za troyskou unci, mírnější zisky má i platina a palladium.

Peking v pátek oznámil dodatečná cla pět a deset procent na americké zboží, jehož roční hodnota dovozu do Číny dosahuje zhruba 75 miliard dolarů (1,7 bilionu Kč). Trump následně vyzval americké firmy, aby začaly hledat alternativy k podnikání v Číně, včetně přesunu výroby z Číny do USA. V pátek večer v reakci na jeho postup výrazně oslabily americké akcie, trhy v dalších částech světa už byly zavřené, a nemohly tak zareagovat.

Trump pak v neděli na summitu G7 ve francouzském Biarritzu vyjádřil pochybnosti v souvislosti s eskalací obchodního sporu s Čínou. Podle pozdějšího prohlášení Bílého domu tak chtěl vyjádřit politování, že cla na čínské zboží nezvýšil ještě výrazněji. V pondělí proto výrazně oslabily čínské akcie a čínský jüan sestoupil vůči dolaru na nejnižší hodnotu za 11 let.

Klesá i čínská měna a akcie

Index CSI300, který zahrnuje největší firmy registrované na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, krátce před 08:00 SELČ ztrácel asi 1,4 % na 3767 bodů. K poklesu čínských akcií přispělo také násilí při víkendových protivládních protestech v Hongkongu.

Jüan oslabil o 0,6 % na 7,15 jüanu za dolar. To představuje jeho nejslabší úroveň od února 2008. Čínské úřady už tento měsíc umožnily domácí měně oslabit asi o 3,6 %, což vyvolalo obavy z globální měnové války.

„Dopad nových cel na růst čínské ekonomiky bude značný,“ uvedl analytik Louis Kuijs ze společnosti Oxford Economics. Tempo růstu čínské ekonomiky by tak podle organizace Oxford Economics mohlo v příštím roce zpomalit výrazně pod šest procent. Vloni se hrubý domácí produkt (HDP) Číny zvýšil o 6,6 %.

Čína se staví proti další eskalaci sporu

Čína je ochotna řešit obchodní konflikt se Spojenými státy prostřednictvím klidných rozhovorů a rozhodně se staví proti další eskalaci tohoto sporu. Uvedl to v pondělí čínský vicepremiér Liou Che. Dodal, že americké firmy jsou v Číně vítány a že s nimi bude dobře zacházeno.

„Vítáme firmy z celého světa, včetně Spojených států, aby investovaly a podnikaly v Číně,“ uvedl v pondělí podle agentury Reuters čínský vicepremiér. Dodal, že Čína bude nadále vytvářet dobré investiční prostředí a chránit práva v oblasti duševního vlastnictví.

Americký ministr financí Steven Mnuchin uvedl, že Trump by mohl firmám odchod z Číny nařídit. Mohl by tak podle ministra učinit v případě, že by vyhlásil stav nouze.

Obchodní válka mezi USA a Čínou má negativní dopad na světovou ekonomiku a na finančních trzích vyvolává obavy z globální hospodářské recese. Investoři proto začali prodávat akcie a přesouvají peníze do bezpečnějších aktiv, jako jsou státní dluhopisy a zlato.