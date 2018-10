PRAHA Téměř 700 tisíc korun mohl ušetřit zájemce o nový šedesátimetrový byt v­Libereckém kraji. Stačilo, aby si počkal do letošního léta. Zatímco v dubnu by ještě zaplatil za metr čtvereční téměř 40 tisíc korun, v červenci už to bylo zhruba jen 28 tisíc korun.

I když je třicetiprocentní propad cen v Libereckém kraji v­ rámci republiky extrémní, dobře ilustruje celkový trend. Po několikaletém nepřetržitém růstu začaly ceny nových bytů ve třetím letošním čtvrtletí klesat. S výjimkou Prahy, ačkoli i­ tam už lze vysledovat změnu – ceny nového bydlení sice stále rostou, ale pomaleji.



„Aktuální ochlazení na trhu se netýká pouze regionů, ale i hlavního města,“ říká Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema, která situaci na trhu s byty dlouhodobě mapuje.

Cena metru čtverečního poklesla o čtyři tisíce

Jak ukazují její aktuální statistiky, prodejní ceny za celou republiku spadly ve třetím čtvrtletí v průměru o sedm procent. Zatímco ve druhém čtvrtletí stál metr čtvereční v novém bytě necelých 55 tisíc korun, o čtvrt roku později byl o čtyři tisíce levnější.



Pokles potvrzuje také realitní společnost M&M Reality, která kromě starších bytů nabízí i novostavby. „V uplynulém čtvrtletí došlo dle našich údajů v regionech mimo Prahu k mírnému poklesu cen bytů v novostavbách a­ rovněž i poptávky. Výjimkou je Jihomoravský kraj,“ doplňuje Renata Lichtenegerová, mluvčí M&M Reality Holding.

Rovněž podle Trigemy ubylo zájemců o nové bydlení. Zatímco ve druhém čtvrtletí se prodalo v ­regionech téměř 1500 nových bytů, v­ tom následujícím to byla jen tisícovka. Trh tak poklesl o ­necelou třetinu, v meziročním srovnání jde dokonce o téměř čtyřicetiprocentní propad.

Důvodem jsou přísnější pravidla pro hypotéky, které si lidé s­ předstihem snažili vyřídit.