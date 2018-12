Ceny vánočních stromků zůstávají většinou stejné jako loni, zdražily hlavně větší jedle

PRAHA S prvním adventním víkendem, jako každý rok, začal prodej vánočních stromků. Dobrou zprávou je, že jejich ceny se oproti loňsku navzdory letním suchům většinou nezvýšily. „Ceny budou v průměru stejné jako loni,“ řekl LN František Valdman, místopředseda Sdružení pěstitelů vánočních stromků.

Češi tak například za vzrostlou borovici lesní, která patřím k těm nejlevnějším stromkům, zaplatí částku od 300 korun, tedy totéž co před rokem. Nezdražují ani v Česku vůbec nejoblíbenější kavkazské jedle. Ty stejně jako o loňských Vánocích vyjdou na částku mezi 550 a 900 korunami.

„Stromky letos nezdražují. Jediné, co zdražilo, jsou větší, třeba 2,5metrové jedle, protože ty moc nejsou a Dánové, od kterých tyto vysoké stromy dovážíme, si za ně řekli víc. Ty mohly zdražit třeba o sto korun,“ upřesňuje David Sokol ze společnosti Baobab, která s ročním prodejem kolem desítky tisíc stromků patří mezi největší prodejce u nás. „V jejich případě jde třeba jen o promile celkového odbytu,“ dodal.

Kratší a světlejší jehličí

Pravda však je, že některé jehličnany mohou letos kvůli suchu vypadat trošku jinak než v minulých letech. Jejich trvanlivost to prý ale neovlivní. „Ty, které se letos těží, sucho příliš neovlivnilo, protože mají poměrně hluboko kořeny. Samozřejmě to ale může být znát na vzhledu, například že budou mít kratší jehličí, popřípadě mohou mít méně sytou zelenou barvu. To se však týká i některých stromků z dovozu, protože sucho postihlo celou Evropu,“ popisuje Valdman.

V Česku se přitom podle sdružení ročně prodá kolem 1,3 milionu stromků. Z toho je podle Valdmanových odhadů přibližně 60 procent vypěstováno v Česku a 40 procent je z dovozu, například z Dánska či z Polska.



Z dovozu jsou například stromky, které prodává řetězec IKEA. Ročně jich do Česka dodá okolo 50 tisíc kusů. „V nabídce je jedle kavkazská za jednotnou cenu 499 korun za stromek. Cena je stejná jako v předchozích letech. Členové klubu IKEA Family dostanou při nákupu vánočního stromku zpět 250 korun na kartu IKEA. Vánoční stromky pochází z plantáží v Belgii, Dánsku, Francii a Skotsku,“ uvedla mluvčí řetězce Adriena Rambousková.

Obecně platí, že na začátku prodejů, tedy koncem listopadu a začátkem prosince, je i větší a lepší výběr stromků. Právě nyní se prodávají hlavně vzrostlejší stromky.

„O vysoké stromy, které jdou primárně do hotelů či do atrií a kterých je každý rok obecně málo, byl letos větší zájem než loni,“ říká Sokol z Baobabu.

Jak to bude s odbytem menších kusů, zatím těžko říci. Obecně platí, že lidé, kteří nemají stromek kam dát, s nákupem vyčkávají až na dny těsně před Vánoci.

Zalévat, zalévat, zalévat

Po příchodu domů je dobré dát stromek do nádoby s vodou. „Pokud nemáme možnost stromek uskladnit ve venkovním prostředí, doporučuji nespěchat. Ve vhodném skladě prodejce či pěstitele bude stromku lépe než v suchém a teplém sklepě, nebo dokonce v bytě,“ radí Robert Šíma, prodejce a pěstitel ze společnosti Abies.

„V případě, že ho dá člověk do bytu, je třeba zalévat pravidelně. Pokud voda dojde a stromek je třeba jen půl dne bez vody, už sát nebude, protože dole zaschne, nepije a rychleji pak uschne,“ doplňuje ho Valdman.

„Důležité je říct, u koho nenakupovat. Rozhodně bych nebral strom u někoho, kdo prodává někde u silnice z nákladního auta či vleku. Tam bych se bál, že půjde o kradené stromky,“ varuje František Valdman závěrem.