Češi letos nakupují vánoční stromky dříve, bojí se dalších restrikcí. Oblíbili si samoobslužné plantáže

PRAHA Jedli, smrček nebo borovičku? K tradičnímu rozhodnutí, jaký vánoční stromek pořídit, se Češi letos uchylují dříve. Jako každý rok také letos na něm však nešetří. Českým domácnostem bude na Štědrý den opět vévodit jedlička, oblibě se letos těší takzvané samoobslužné plantáže.

Jehličí, které se teplem rozvoní, lesklé ozdoby. Nic nepřipomíná jasněji, že se svatá noc už nezadržitelně blíží. Než však vánoční stromeček nabral své současné podoby, trvalo to staletí - původně byl jen ozdobenou větví zavěšenou na dveře, která sloužila jako úlitba nebožtíkům, aby se najedli venku a neškodili rodině. Mezi bohatými se z této tradice odvodil stromek, hojně vyzdobený cukrovím a „tretkami“.



Dnes už si Vánoce bez stromečku dokáže představit jen málokdo, a tak se Češi na ty letošní, - které se od těch tradičních budou kvůli pandemii lišit – připravují raději s předstihem. „V letošním roce začali lidé kupovat stromky dřív než v jiných letech. Myslím, že je to tím, že mezi lidmi panuje určitá obava, a tak ho radši pořizují předem. Také ale spousta lidí pracuje z domova, takže si chtějí udělat pěkné Vánoce už nyní,“ sdělil serveru Lidovky.cz Robert Šíma ze společnosti ABIES Vysočina, která se zabývá pěstováním a prodejem vánočních stromků.



Zatímco běžně jsou začátkem prosince prodeje vlažnější a zájem se stupňuje směrem k Vánocům, letos lidé nakupovali doslova jako „šílení“ už o prvním adventním víkendu také podle místopředsedy Sdružení pěstitelů vánočních stromků Františka Valdmana. „Těžko se dá predikovat, jak to letos v dalších týdnech bude vypadat,“ sdělil s tím, že není jisté, zda měli lidé strach, že se opět zpřísní opatření a prodeje se znovu zavřou, nebo byly důvodem ještě zavřené obchody, takže vyrazili s rodinou alespoň pro stromečky.

Valdman ale očekává, že stejně jako v jiných letech se letos v Česku prodá kolem 1,3 milionu stromků, na což jsou obchodníci i za mimořádné situace připraveni.

Češi na stromku nešetří

Ani ceny se letos od loňska neliší, rozdíly však budou mezi regiony. U nejprodávanějších kategorií stromků ve velikosti 150 až 200 centimetrů Sdružení pěstitelů předpokládá, že cena jedle kavkazské bude od 550 do 900 korun. Na horní hranici bude její cena v centru Prahy, kde je vysoký nájem za prodejní místo, u pěstitele v menších obcích by měla být kolem 550 Kč. Stříbrný smrk má přijít na 350 až 450 korun, což by bylo méně než loni. Smrk ztepilý vyjde na 300 až 400 Kč, borovice na 400 až 500 Kč. Češi ani letos na vánočním stromku nešetří a největší zájem mají opět o jedli.



„Trh se stromky je orientován nabídkou. Jedle totiž nejlépe roste a právě na ni se zaměřují zahraniční pěstitelé, zejména pak v Dánsku,“ vysvětluje Šíma. Podíl domácích druhů - klasického smrku a borovice – v posledních letech klesl zhruba na deset procent. „Borovičky většinou kupují jen lidé, kteří to mají zažité z dětství,“ říká Martin Balaš z moravskoslezské společnosti Stromečkárna.



Fakt, že je nejoblíbenější jedle, potvrzuje i ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček. „Tradičně poptávaná zůstává i borovice a smrk ztepilý a popularitu si v českých domácnostech znovu získává také smrk stříbrný. Trendem posledních let, který stále narůstá na oblibě, jsou stromky v květináčích, které zákazníci po konci zimního období mohou zasadit do zahrádky,“ uvedl. Podle něj jsou stále oblíbenější také již nazdobené stromečky malého vzrůstu, které lidé využívají jako dekorace v domácnostech.



Některé řetězce pak ke koupi řezaných stromků lákají tím, že polovinu ceny zákazníkovi vrátí formou kreditu. Například švédská IKEA stromky prodává za 499 korun, pro své věrnostní členy však nabízí slevovou kartičku v hodnotě 250 korun.



Velké oblibě se ale letos těší takzvané samoobslužné plantáže, které místo slevy slibují zážitek. „Klasické prodeje jsme letos rozšířili o možnost vybrat a uříznout si vlastní stromek přímo z plantáže. Zatím je o to velký zájem, není to pro lidi tuctová záležitost, mají s tím spojený i pěkný zážitek,“ říká Balaš. Tento trend potvrdil také Valdman ze Sdružení pěstitelů. Podle něj to může být i tím, že si lidé chtějí koupit český stromeček a ne výpěstek z Evropy.



Stromeček z e-shopu? Bídná kvalita

V době pandemie se spousta služeb přesunula na internet, a také prodejci vánočních stromečků s doručením domů zkoušejí experimentovat. Zatím to však vypadá, že se lidem „zajíce v pytli“ kupovat nechce. „U vánočních stromečků se nedá uplatnit logika, že se všechno během covidu pořizuje online. Jde o velmi doplňkovou službu - stromků z e-shopu se prodají maximálně desítky kusů,“ sdělil Balaš.

A stejnou zkušenost s prodejem stromků online popsal serveru Lidovky.cz také Šíma. „Nemyslím si, že by to kdy mohlo nahradit běžný prodej. Lidi si nenechají vzít tu možnost vybrat si nejhezčí stromeček, ten si na internetu nevyberete. Z e-shopu si navíc nemůžeme dovolit posílat špičkovou kvalitu, to bychom se nikdy nedostali na běžné ceny. Takže kdo si objedná stromek, musí se smířit s tím, že mu nemusí přijít to, co očekává,“ sdělil s tím, že e-shop s vánočními stromky je spíše okrajová a pro trh nezajímavá záležitost.



„Chceme ale vyhovět všem. Psal nám například pán, že nemá auto, aby si pro stromek dojel. A nebo jsme posílali stromek paní, která je až do Vánoc v nemocnici, ale stromeček by doma ráda měla,“ dodal Balaš.