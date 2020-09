Češi plní oblaka. O večeři v padesátimetrové výšce nad Prahou letos narostl zájem, pandemii navzdory

PRAHA Většina „pozemních“ restaurací v Praze v době pandemie strádá a kvůli nedostatku zahraničních hostů se jejich tržby nemají šanci vyrovnat těm loňským. Oproti tomu nevšední „restaurace v oblacích“ v Riegrových sadech si navzdory koronavirové situaci libuje, stůl v padesátimetrové výšce je letos plně obsazen. Češi zaujali místa i za chybějící cizince.

„To houpání je normální, trochu nám dneska fouká,“ konstatuje s klidem číšník krátce po tom, co visutá plošina se zhruba dvaceti hosty vystoupala do padesátimetrové výšky. Výhled na Prahu se během pár desítek vteřin nabízí nevídaný. „Pozemní personál bude s celou plošinou otáčet, ale kdybyste chtěli, můžete svoje sedadlo položit nebo otočit,“ vyzývají organizátoři hosty. Dívat se dolů není radno. Látkový ubrousek, který nedokázal odolat síle větru, padá k zemi - je pryč raz dva.



I když klasické restaurace v české metropoli celé léto sčítají obří ztráty způsobené nedostatkem hostů ,zejména těch zahraničních, organizátoři „večeře v oblacích“ letos, i přes pandemickou situaci, pozorují o tento adrenalinový zážitek vyšší poptávku než v předchozích letech. „Letos naopak sledujeme zvýšený zájem o naši akci, přidali jsme dokonce více termínů,“ sdělil pro server Lidovky.cz provozovatel večeře v oblacích Pavel Šperger.



Jde tak o jednu z mála služeb, které pandemie nového koronaviru zásadně nezasáhla. Stůl je plně vyprodán i v době návštěvy redaktorky serveru Lidovky.cz, s doporučenými rozestupy si nikdo hlavu nedělá. Všichni hosté mluví česky, cizinců letos chodí málo. „Vždy jsme cílili převážně na českou klientelu, v minulosti ale asi z 10 procent chodili i zahraniční návštěvníci - tito klienti letos nejsou,“ říká pro Lidovky.cz Šperger. Čeští zákazníci je prý plně nahradili.



Nápad z Belgie

Hned po příchodu na místo konání hosté dostávají sklenku sektu na uvítanou. Od organizátorů je to promyšlený krok – nervozitu zahání i obvyklí abstinenti. Následně už za asistence profesionálů všichni usedají do své sedačky. „Pás překročte pravou nohou, zvedněte ruce,“ nabádá asistent, přičemž bezpečnostní pásy utahuje tak, že lze stěží dosáhnout na vidličku. „Dobře, teď už by jen musela spadnout celá plošina,“ zmírňuje nahlas vlastní obavy jeden ze spolusedících.



Ve výšce padesáti metrů už rozpaky neskrývá kdekdo. Zažehná je jen další víno a pozornost od rizika odvedou pokrmy z rukou finalistky soutěže MasterChef Ley Skálové. Srdce Evropy je odsud jako na dlani, čas při čekání na další chody si hosté mohou krátit počítáním, zda je Praha opravdu stověžatá. Člověk pomalu zapomíná, že v té výšce celá plošina visí jen na dvou ocelových karabinách.



„Kdyby začalo pršet, nevadí - máme střechu,“ s úsměvem konstatuje kuchař Miroslav Polák. Podle něj by organizátoři program přerušili, jen kdyby přišla bouřka. Počasí ale naštěstí přálo a výhled i kulinářské speciality přímo vybízely k fotodokumentaci. Telefon ale vytáhují jen ti největší odvážlivci.



Přestože nejedna pražská „pozemní restaurace“ po nečekaném příchodu pandemie pozměnila dosavadní menu, a především - ve snaze nalákat co nejvíce zákazníků - nápadně klesaly ceny, ta v oblacích své služby, ale i ceny, drží i letos na původní úrovni. „Máme stejné ceny jako v předchozích letech,“ potvrdil Šperger. „Letos navíc spolupracujeme s nadací Kapka naděje Venduly Pizingerové a pořádáme ‚Cocktail in the Sky,‘“ dodává Šperger.



Nápad na jídlo ve výšce a s výhledem do okolí vznikl v Belgii a díky své rostoucí popularitě se rychle rozšířil do světových metropolí. V pražských Riegrových sadech se vždy na pár dní objevuje už několik let.