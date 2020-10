Češi prchají před covidem k moři. Na last minute dovolenou jich o podzimních prázdninách odletěly tisíce

PRAHA Zákaz volného pohybu a hrozba tvrdého lockdownu na jedné straně, a na straně druhé tisíce Čechů, kteří navzdory současné situaci vyrážejí vstříc radovánkám k moři. I když v menším měřítku než v předchozích letech, zájem o leteckou dovolenou přes podzimní prázdniny stoupl.

„Tento termín je tradičně velmi žádaný. I letos se někteří rozhodli strávit ho v teple u moře. Zájem o cestování vidíme na počtech hovorů na našem call centru nebo na provozu webových stránek,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. Potvrdila to i mluvčí Čedoku Eva Němečková: „Letošní podzimní prázdniny tráví hodně Čechů v zahraničí.“

Nárůst charterových spojů v období podzimních prázdnin pozoruje také tuzemský dopravce Smartwings, který z Prahy vypravil zhruba 130 letů. „Evidujeme zvýšenou poptávku především po letech na Kanárské ostrovy, do Tuniska, Egypta, španělské Malagy, speciální let jsme vypravili i na Mallorku,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí letecké skupiny Smartwings Group Vladimíra Dufková. Boeingy pro zhruba dvě stě cestujících do destinací létají téměř plně obsazené.

Proti dalším evropským státům je covidová situace v Česku tristní a éterem krouží hrozba tuhého lockdownu. Do té doby si ale množství Čechů chce ještě užít dovolenou v cizích krajinách. Prodej zájezdů by pravděpodobně byl vyšší, kdyby situace byla klidnější. Takto ho zpomaluje nutnost testování na covid. „Z reakcí klientů vidíme, že zájem o cestování neztratili, na druhou stranu je jasné, že objemy prodejů jsou s minulými sezonami nesrovnatelné,“ říká Bezděk.

Země bez nutnosti testu

Drastický propad v prodejích potvrdil také mluvčí Exim Tours Petr Kostka. Přesto však letošní podzim předčil mizivá očekávání. „Klienti nejsou limitováni pouze termínem školních prázdnin, využívají možnosti distanční školní výuky a práce z home office,“ říká Němečková. Poptávka je proto především po čtyřhvězdičkových hotelech s dobrým připojením k wi-fi. Kvůli neustále se měnícím podmínkám ale zákazníci zakupují zájezdy na poslední chvíli.

Prodej zájezdů ale brzdí povinnost testování, ceny testů i samotná procedura. „Klienti tak vyhledávají především země, kam mohou odletět bez testu,“ potvrzuje Bezděk. I proto Češi nejvíce létají do Tuniska, kde není test vyžadován, pokud do země přijedou s cestovní kanceláří. Podle agentury Invia tam nyní míří 43 procent klientů.

„Nejoblíbenější místa v Tunisku jsou mnohdy vyprodaná. Během podzimních prázdnin ale také 30 procent našich klientů odletělo do Egypta a 11 procent na Kanárské ostrovy,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí agentury Andrea Řezníčková.

Aerolinky znovu ruší lety

Kvůli velkému zájmu o dovolenou v Tunisku prodloužila kancelář Exim Tours nabídku i na listopad. Čedok na podzim nejvíce prodává týdenní zájezdy na Kanárské ostrovy, kam také není třeba test; vyprodaná je ale podle mluvčí i Madeira, která test vyžaduje. Lidé se vydávají i do vzdálenějších krajin, oblíbené jsou Kapverdské ostrovy, Dominikánská republika či Zanzibar.

Zhoršující se epidemiologická situace negativně ovlivňuje také samotnou leteckou dopravu. Ač se po jarním drastickém propadu řada linek vrátila, někteří dopravci začali spoje znovu rušit. V minulých týdnech postupně přestali z Prahy létat do více než dvaceti dříve obnovených destinací – to je zhruba čtvrtina z letního provozu. Ve větší míře omezily dopravu největší letecké společnosti působící v Praze jako ČSA nebo Ryanair.