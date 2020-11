Covid, necovid. Češi plánují v příštím roce velkou expanzi do ciziny, houfně skupují zájezdy k moři

PRAHA Češi si chtějí vynahradit letošní nepříliš vydařené koronavirové léto a již nyní houfně kupují zájezdy k moři na příští sezonu, velký zájem je podle cestovních agentur především o Řecko. First minute zájezdy do řeckých destinací se nyní prodávají o 70 procent víc než vloni. Lidé chtějí uplatnit tisíce voucherů.

Češi se vrhli na prodej zájezdů k moři v režimu first minute, tedy v předprodeji dlouhé měsíce dopředu. Hitem příštího léta přitom podle nich nebude Chorvatsko, ale Řecko. „Právě Řecko je aktuálně v prodeji o 70 procent víc než loni. Mnoho Čechů letos cestování zcela vzdalo, ale příští léto si chtějí užít,“ řekla serveru Lidovky.cz Andrea Řezníčková, mluvčí cestovní agentury Invia.

Za velkým zájmem je ale kromě chuti cestovat také velké množství voucherů, které cestovky musely klientům v době restriktivních opatření vystavit. Jen společnost Invia odhaduje, že jich byly desetitisíce.



Vouchery přijdou vhod

„Na trhu je velká část lidí, jež má vouchery s platností do konce příštího září, a to jsou lidé, kteří budou chtít cestovat, nicméně nabídka je omezená. Jakmile se ale otevřela destinace nebo se prezentoval první let, většina byla okamžitě vyprodána,“ vysvětlila Řezníčková.

Rostoucí oblibu Řecka potvrdila také Eva Němečková z cestovní kanceláře Čedok. „Největší zájem je jednoznačně o pobyty na řeckých ostrovech Kréta a Rhodos, dále v Turecku na turecké i egejské riviéře nebo v Itálii. Na předních místech je také Bulharsko, které si letos získalo opravdu velmi mnoho příznivců,“ vysvětlila.

Také podle Němečkové zákazníci hojně využívají vouchery a poukazy, které získali v minulých měsících. Nikdo však v tuto chvíli neví, kdy a za jakých podmínek je budou mít možnost skutečně využít.

Naopak cestovní kancelář EXIM tours zatím s prodejem zájezdů na příští rok ještě nezačala. „Prodej first minute zájezdů na letní sezonu 2021 jsme z důvodu aktuálního stavu v Česku zatím ještě nezahájili, aktuálně připravujeme pro naše zákazníky ty nejlepší podmínky pro tento předprodej,“ obchodní ředitel společnosti Petr Kostka.

Češi létají k moři i teď

I přes probíhající pandemii zaznamenala Invia, největší operátor na trhu, u Tuniska v prodejích meziroční nárůst téměř o 70 procent. „Tam teď v říjnu mimochodem míří celých 43 procent všech našich klientů.

Velkou poptávku po dovolené v Tunisku a jemu náležícímu ostrovu Džerba potvrdil obchodní ředitel a mluvčí CK EXIM tours Petr Kostka. Výhodou podle něj je, že Češi mohou s cestovními kancelářemi do země vyjet stále bez nutnosti prokazovat se negativním testem na covid-19.

Čedok na podzimní termíny zaznamenal velký zájem o Kanárské ostrovy. Podle jeho mluvčí Evy Němečkové lidé reagují na změny a po zrušení testů při návratu, od 5. října, se zvýšila poptávku o tuto destinaci. Na podzim chtějí podle Němečkové lidé cestovat také na Madeiru. Zájem se v poslední době zvedl především u Egypta, který Čedok vrátil do prodeje.

Lety last minute za pakatel

V posledních týdnech roste také zájem o takzvaný last minute nákup letenek, tedy krátce před odletem. Podle společnosti Kiwi.com roli hrají i současné nízké ceny letenek, které vyjdou do mnoha evropských měst na několik stovek korun.

„Ceny jsou oproti loňskému roku výrazně nižší, například průměrná cena letenky do Spojeného království je teď na třetině,“ řekla Eliška Dočkalová z Kiwi.com. Na zájmu o rychlé vycestování se podle ní mohou projevovat i mírnější protikoronavirová opatření v některých zahraničních destinacích.

Podle statistik Kiwi.com či dalšího prodejce Letuška.cz se nejvíc lidí v poslední říjnový týden chystá do Portugalska. Oblíbené jsou také španělské ostrovy, Řecko či Velká Británie.

O co je naopak výrazně nižší zájem než v minulých letech, jsou exotické dovolené. Pobyty na Maledivách, v Thajsku či třeba na Mauriciu se loni touto dobou v Invii prodávaly po stovkách, letos jsou to jen desítky zájezdů.