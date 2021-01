Česká ekonomika podle odhadů loni klesla o šest až sedm procent, nejvíce za dvacet let

Praha Česká ekonomika za celý loňský rok zřejmě klesla o šest až sedm procent. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Z dat Českého statistického úřadu přitom vyplývá, že za posledních 20 let česká ekonomika klesla dvakrát, a to v roce 2009 o 4,5 procenta a v roce 2012 o 0,7 procenta.

Vláda nepřipravila rozpočet na zpomalení ekonomiky ani na krizi, uvedl šéf NKÚ V samotném čtvrtém čtvrtletí loňského roku pak ekonomové kvůli dopadům podzimní vlny pandemie čekají mezičtvrtletní pokles o 2,5 až 2,9 procenta. Meziročně podle nich ekonomika loni ve čtvrtém čtvrtletí klesla zhruba o pět až osm procent. Český statistický úřad zveřejní první předběžný odhad vývoje ekonomiky za loňský rok a za 4. čtvrtletí 2020 v úterý 2. února. Ve třetím čtvrtletí loni česká ekonomika klesla meziročně o pět procent. Naopak mezičtvrtletně hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 6,9 procenta. Ve druhém čtvrtletí hrubý domácí produkt kvůli koronaviru podle revidovaných údajů klesl meziročně o 10,8 procenta, což byl nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Mezičtvrtletně tehdy klesl HDP o 8,5 procenta. Důvěra v ekonomiku po prosincovém růstu v lednu opět klesla. Výrazněji se snížila u spotřebitelů „To, že domácí ekonomika po silném oživení ve třetím čtvrtletí v závěru roku opět poklesne, začínalo být stále jasnější již v září s tím, jak zrychloval počet nakažených s nemocí covid-19 a s tím, jak se česká ekonomika mílovými kroky blížila k dalšímu uzavření. Tento předpoklad se potvrdil a v průběhu čtvrtého čtvrtletí již tak nebylo otázkou, zda ekonomika poklesne, ale jak hluboký tento pokles bude,“ uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Za celý loňský rok čeká pokles ekonomiky o 6,5 procenta. Celkově by však podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera měl být negativní dopad druhé vlny na vývoj ekonomiky menší než na jaře díky stále fungujícímu průmyslu. „Také dopad lockdownu na maloobchodní tržby a služby byl podle listopadových dat slabší než na jaře. Proto by celkový propad tuzemské ekonomiky měl být mírnější,“ uvedl. Kvůli inflaci máme záporné úroky i my, říká guvernér ČNB Jiří Rusnok. Co čekat od ekonomiky v letošním roce? Za celý rok 2020 by podle Seidlera měla ekonomika klesnout o zhruba šest procent. „To je vzhledem k druhé podzimní vlně pandemie poměrně solidní výsledek. Částečně pomohla propad ekonomiky zmírnit sada vládních opatření, bez kterých by byl propad zhruba o 1,5 procentntního bodu vyšší, na druhou stranu tato podpora se zrcadlí v růstu zadlužení,“ uvedl. Zhoršení mezičtvrtletního i meziročního vývoje ekonomiky po úspěšnějším třetím čtvrtletí je i podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška kvůli zpřísnění protivirových restrikcí jistotou. „Na vývoji nic zásadně nemohlo změnit ani přechodné uvolnění některých ekonomických omezení na pár týdnů před Vánoci. I když ale byla klíčovým faktorem propadu HDP omezení ze strany nabídky, ani poptávka rozhodně neměla tendenci ekonomický růst podpořit,“ uvedl. Důvěra v českou ekonomiku v prosinci po dvouměsíčním poklesu vzrostla. Oproti loňsku je index nižší o 11 bodů „Pandemie si vybírá svou daň nejen v podobě zavřených restaurací, hotelů a fitness center, ale také v podobě obav domácností a firem z dalšího ekonomického vývoje, což se promítá do poklesu spotřeby domácností a investic firem. Za celý loňský rok odhadujeme pokles HDP o sedm procent,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. I on upozornil, že podstatný rozdíl ve srovnání s první vlnou pandemie je výkon průmyslu, který tentokrát zvládá situaci podstatně lépe.