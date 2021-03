Česká energetická skupina pokračuje v investicích v Jižní Americe

PRAHA Česká energetická skupina Solek, která se specializuje na stavbu fotovoltaických elektráren, uzavřela smlouvu o úvěru výši přibližně 80 milionů dolarů od francouzské investiční banky Natixis. Peníze poslouží k financování výstavby fotovoltaických elektráren v Chile o kapacitě přes 110 MW.

„S investiční bankou Natixis jsme se dohodli na zajímavějších podmínkách, než jaké byly schopny poskytnout domácí banky. Úroková sazba je atraktivní i v kontextu naší dluhové služby jako celku,“ sdělil k detailům úvěru Zdeněk Sobotka, zakladatel a CEO energetické skupiny SOLEK.

Vybrané společnosti ze skupiny SOLEK podepsaly zajištěný úvěr s pobočkou investiční banky Natixis v New Yorku. Získané finanční zdroje budou použity na rozvoj portfolia fotovoltaických elektráren v Chile v rámci zvláštního režimu země pro projekty distribuované výroby (dále jen „PMGD“). Portfolio bude zpočátku zahrnovat čtyři projekty PMGD. Finanční struktura úvěru poskytuje flexibilitu pro přidání dalších projektů do portfolia v průběhu času po splnění úvěrových kritérií. „Věřím, že sjednaný úvěr je začátkem úspěšné spolupráce. Považujeme jej za výraz důvěry v naše podnikání, a zároveň za závazek stavět stále více zdrojů obnovitelné energie v těch nejperspektivnějších částech světa,“ dodal Zdeněk Sobotka.



Energetické investice jsou dlouhodobého charakteru, proto je dostatek diverzifikovaných zdrojů financování jedním ze základních předpokladů k úspěchu. Krom výše zmíněného financování skupina SOLEK umisťuje na trh již několikátou emisi korporátních dluhopisů a do financování jejích projektů dlouhodobě investuje také MW Investiční fond Sicav (původně Solek Sicav), který jen za poslední rok vykázal výnos 6,73 %. Velmi dobře se tak ukazuje, že investování do zelené energetiky a solárních projektů může být vhodnou alternativou k realitním fondům, akciím či komoditám pro diverzifikaci investičních portfolií. „Struktura zdrojů financování našich aktivit představuje kombinaci prostředkůčeských investorů, které budou nyní umocněny finanční pákou renomované zahraniční investiční banky, jež v Chile do solárních projektů již dlouho investuje,“ uvedl Tom O´Reilly, CFO skupiny SOLEK.

Skupina působí na trhu od roku 2010 a své aktivity rozvíjí především v Chile. K dalším lokalitám úspěšně realizovaných fotovoltaických parků patří i Česká republika, Slovensko či Rumunsko. V rámci strategického rozvoje rozšiřuje své působení také o nové trhy, aktuálně například o Kypr či Řecko.