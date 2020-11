Česká pošta navázala spolupráci s čínským Aliexpressem. Zásilky doručí do deseti dnů od objednání

Praha Česká pošta se dohodla na spolupráci s čínským internetovým obchodem Aliexpress. Cílem dohody je, aby se Česká republika v roce 2021 zařadila do skupiny zemí, ve kterých budou zásilky doručovány do deseti dnů od objednání na Aliexpressu. Uvedla to v tiskové zprávě.

V pilotním projektu bude pošta v rámci připravované slevové akce Aliexpresu 11. listopadu doručovat desítky tisíc zásilek e-shopu pro české zákazníky. Balíčky budou odeslány přes speciální celní překladiště v Belgii a dostanou se tak k zákazníkům rychleji, typicky do dvou týdnů od objednání.

Elektronické dálniční známky bude distribuovat Česká pošta a Čepro „Při aktuální slevové akci jde o pilotní spolupráci, jejímž cílem je co nejrychlejší dodání zboží koncovým zákazníkům. Proto budou objednávky odesílány jako vnitrostátní zásilka v rámci ČR. Spolupráce s Českou poštou je pro tento globální e-shop logická, protože nabízíme nejširší logistickou síť v Česku,“ uvedl manažer mezinárodního obchodu České pošty Martin Hurda. Při doručení prostřednictvím České pošty budou mít zákazníci jistotu, že zásilka nebude zatížena dodatečnou daní z přidané hodnoty nebo clem, protože balíky budou předem propuštěny do volného oběhu v rámci EU v Belgii. Pro zákazníky se při nákupech nic nemění, postup zadávání objednávek přes Aliexpress zůstane stejný. AliExpress byl spuštěn v roce 2010 a kromě Číny je velmi populární v Rusku, Spojených státech, Brazílii, Španělsku a ve Francii. Rádi na něm nakupují i Češi. Loni v srpnu otevřel první kamennou prodejnu v Evropě poblíž Madridu.