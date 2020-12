Česká pošta prodloužila původní termíny, kdy garantuje doručení balíku do Vánoc

PRAHA Na vánoční online nákupy zbývá už jen pár dní, navzdory velkému náporu však Česká pošta prodloužila „rozhodné dny“, do kdy ještě garantuje doručení zásilky do Štědrého dne.

Oproti původním nejzazším termínům pátku 18. prosince při podání balíku „Do ruky“ a neděli 20. prosince pro podání do Balíkovny či na poštu se státní podnik rozhodl tyto termíny ještě posunout. Na online nákupy tak zákazníci budou mít o den více. Nejpozději tak Pošta zásilku doručí do Vánoc při podání v sobotu 19. (Do ruky) a v pondělí 21. prosince (do Balíkovny či na poštu).

„Posunutím rozhodných dnů reagujeme na zhoršující se epidemickou situaci tak, aby klienti měli více času na objednání vánočních dárků a dalšího zboží přes e-shopy a nemuseli do kamenných obchodů, pokud to nebude nezbytně nutné,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí státního podniku Matyáš Vitík.

Letošní covidové Vánoce jsou pro logistické společnosti v počtu přepravených balíků extrémní. Konkrétně Česká pošta letos v prosinci překonala loňský rekord o více než 600 tisíc balíků. „V pondělí 7. 12. jsme měli v jeden moment v přepravě 1 128 805 balíků,“ říká Vitík s tím, že už letošní rekordy v počtu přepravených zásilek pravděpodobně padly, další vrchol logistické společnosti ale neočekávají. „I proto si Česká pošta mohla při plánování svých kapacit dovolit úpravu nejzazších termínů pro podání balíků,“ dodal.

Přesto však Pošta zákazníkům doporučuje, aby s objednáváním dárků a posílání balíků neotáleli. Uvedené termíny znamenají data převzetí zásilek Českou poštou do přepravy. Při objednávce na e-shopu je proto nutné dále připočítat čas, který e-shop potřebuje ke zpracování požadavku a k předání balíků do přepravy.