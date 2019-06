Česko bude čtvrtou nejzasaženější zemí americkými cly, varují světoví ekonomičtí lídři

Frankfurt Dva z nejvlivnějších ekonomických lídrů světa ve středu varovali před znepokojujícím vývojem ohledně růstu obchodních bariér a cel. Prezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi a výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová se shodli, že obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou, ale i hrozící obchodní spor USA s Evropou a dalšími průmyslovými zeměmi, mohou zpomalit ekonomický růst.

V této souvislosti zmiňují i Českou republiku, pro kterou mohou být vážným nebezpečím americká cla na evropská auta.



Lagardeová a Draghi se svými projevy ve středu vystoupili na konferenci ECB zaměřené na střední, východní a jihovýchodní Evropu. Situace se podle nich přitom ještě může zhoršovat.



Lagardeová uvedla, že konference se koná v době, kdy klesá podpora globální spolupráce a mnohostranných řešení. „Globální růst je už více než šest let poměrně slabý a největší ekonomiky světa budují nové obchodní bariéry, případně jejich budováním hrozí. A to může být začátek něčeho jiného, co může širším způsobem ovlivnit nás všechny,“ citoval server CNBC Lagardeovou.

Tento vývoj podle šéfky MMF ohrožuje všechny. Rozhodně je hrozbou pro růstový model zemí střední a východní Evropy, který závisí na otevřenosti a integraci.

Česko nepřímo vyváží auta do USA

Lagardeová i Draghi se shodli, že hrozba amerických cel na zboží z Evropy je nebezpečím zvláště pro některé evropské země, které jsou centrem evropské výroby aut. Mezi těmi Lagardeová zmínila Českou republiku, Slovensko, Polsko a Rumunsko. Draghi upozornil, že vývoz aut se v případě některých zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy na celkovém vývozu zpracovatelského průmyslu podílí téměř 30 procenty.

„Vezměte si příklad České republiky. Přímý export aut a automobilových částí z České republiky do USA je velmi nízký - menší než desetina procenta HDP. To znamená, že tradiční analýza, která spoléhá na obchodní statistiku naznačuje, že Česká republika by měla být vůči předpokládanému zvýšení amerických cel na auta v podstatě imunní. Tak to ale není,“ uvedla Lagardeová. „Náš výzkum ukazuje, že Česká republika bude těmito cly v celé Evropě čtvrtou nejvíce zasaženou zemí. Proč? Protože velký objem přidané hodnoty České republiky je začleněn do vývozu aut z dalších zemí do USA,“ dodala šéfka měnového fondu.

Zavedení až 25procentního cla na dovoz aut a automobilových součástek z EU, kterými loni v srpnu pohrozil americký prezident Donald Trump, by tak pro jejich ekonomiky bylo vážným problémem.

„Hlavním a dlouhodobým úkolem je přesun k vyváženějšímu růstu a finančnímu modelu, který je více závislý na domácích inovacích a také na vyšších investičních výdajích, než tomu bylo dosud,“ dodal Draghi.