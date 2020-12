Investiční skupina Arete prodává firmě Cromwell European nemovitosti za zhruba tři miliardy korun

Praha Česká investiční a nemovitostní skupina Arete prodává společnosti Cromwell European nemovitostní portfolio za 113,2 milionu eur (asi tři miliardy Kč). Firmy podepsaly smlouvu, transakce by měla být dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku. Portfolio zahrnuje 11 logistických a průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku. Skupina Arete o tom informovala v tiskové zprávě. Na transakci upozornil server E15.cz.

Celková pronajímatelná plocha prodávaných nemovitostí je 125.000 metrů čtverečních. Budovy jsou téměř stoprocentně obsazeny. Na dalších 140 000 metrech čtverečních bude moci Cromwell European zahájit novou výstavbu.



Podle údajů realitní poradenské společnosti Colliers objem realitních transakcí v Česku letos do konce září meziročně klesl o 12 procent na 2,2 miliardy eur (asi 60 miliard korun). Na průmyslové nemovitosti připadalo 29 procent, tedy 17,5 miliardy korun.

Skupina Arete vznikla v roce 2014 a zaměřuje se na investice do nemovitostí. První podfond Arete Invest, který se zabýval rezidenčními nemovitostmi, ukončil investiční cyklus v roce 2017 s celkovým hrubým zhodnocením 120 procent. Druhý podfond Arete Invest investující do průmyslových nemovitostí funguje od roku 2016 a má od vytvoření celkové hrubé zhodnocení přibližně 110 procent. Od roku 2020 je pro investory otevřen třetí fond Arete Industrial, jehož cílem jsou investice do průmyslových nemovitostí a také jejich výstavba.

Server E15.cz napsal, že kupující fond Cromwell European Real Estate je z australské skupiny Cromwell Property Group. „Transakcí jsme upevnili pozici fondu ve střední Evropě, konkrétně na rozvíjejících se trzích České a Slovenské republiky, od nichž se očekává, že budou těžit z další integrace se sousedními západoevropskými ekonomikami,“ řekl serveru Simon Garing, generální ředitel společnosti Cromwell European Real Estate, která kupující fond spravuje.