České e-shopy vedou v expanzi do ciziny, některé obchodují již na deseti nebo více trzích

PRAHA České internetové obchody jsou podle údajů platební brány PayU nejaktivnější v regionu v expanzi do zahraničí. Své zboží a služby v současnosti prodává do jiných zemí bezmála 38 procent tuzemských e-shopů, což je podle PayU nejvíce ve střední a východní Evropě. Například v Polsku je to 7,7 procenta tamních e-shopů a v Maďarsku 15,5 procenta, průměr Evropské unie činí 16,6 procenta.

Tuzemský trh je podle country manažerky PayU Barbory Tyllové vysoce konkurenční a relativně malý. Existuje zde přibližně 41 tisíc e-shopů. „ČR tak má nejvyšší podíl e-shopů na tisíc obyvatel v Evropě. Je pochopitelné, že v této situaci čeští obchodníci nacházejí příležitosti v jiných zemích. Expanze na další trhy nikdy nebyla snazší,“ uvedla.



Řada českých e-shopů se rozšířila na Slovensko. Každoročně podle Tyllové přibývají tuzemští obchodníci, kteří působí ve více než čtyřech zemích a některé internetové obchody s českými majiteli obchodují již na deseti nebo více trzích. Mají e-shop v několika jazykových verzích a používají jednu platební bránu, dodala manažerka.

V Česku se počet přeshraničních transakcí v loňském roce podle PayU zvýšil o 70 procent, zatímco celkový počet transakcí vzrostl o 20 procent. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) eviduje celkové obraty české e-commerce, které oproti roku 2017 dosáhly růstu o 17 procent.

Specifické zboží

„Na zahraniční trhy často expandují také specializované e-shopy, které nabízejí specifické zboží,“ upřesnil výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. České internetové obchody mají i do budoucna podle něj v zahraničí rozhodně co nabídnout, kvalita jejich služeb má vysokou úroveň. „Je ovšem třeba připomenout, že ne všechny internetové obchody jsou výrazně aktivní a většinu obratů české e-commerce tak tvoří jen část z celkového počtu e-shopů,“ dodal.

Firmám přináší obchodování prostřednictvím e-commerce daleko větší flexibilitu, možnost reagovat na změny cen i vyšší zisky, uvedl na nedávné tiskové konferenci k DHL Exportní ceně generální ředitel logistické firmy DHL Express pro ČR Luděk Drnec. Prodejci obchodující přes internet za sebou podle něj již nepotřebují velké sklady tak, jak tomu bylo v minulosti. Stačí jen zajistit pro zboží dobrou logistiku. „E-commerce je jasným trendem světového obchodu a exportu,“ řekl.

