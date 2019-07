České know-how pro čínské čipy. Optické systémy značky Meopta chtějí dobýt Čínu

Přerov Přerovská firma Meopta expanduje na čínský trh. Společnost zabývající se výrobou optických systémů chce navázat spolupráci s výrobci počítačových čipů. Čína již nechce být závislá na zahraničních, především amerických producentech, a proto podporuje domácí výrobu.

Loni vicepremiér Ma Kchaj na zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců konstatoval: „Nemůžeme být závislí na zahraničních čipech.“ Čína investuje do technologií a know-how, aby byla schopna čipy sama vyrábět.



A právě s tím by jí Meopta měla pomoci. „Chceme jim nabídnout naše vývojové a výrobní schopnosti. Umíme vyvinout řešení, vyrobit ho a převést do sériové výroby,“ říká Pavel Šťastný, ředitel obchodu a marketingu.

Dalekohledy na vývoz

Meopta, která se specializuje na výrobu sportovní a lovecké optiky, tedy především dalekohledy a puškohledy, má s čínským trhem dlouhodobé zkušenosti. Dovážela odsud komponenty, naopak do Číny exportovala některé ze svých špičkových výrobků.

Teď se ale firmě rýsuje daleko větší obchodní příležitost. „Pro nás to znamená, že v Číně začnou vyrůstat naši potenciální zákazníci. To dříve nebylo, je to zásadní změna,“ vysvětluje Šťastný. „Děláme si průzkumy, máme nadefinovaný seznam firem, které by mohly být našimi zákazníky. Konkrétní projekty ale ještě nemáme,“ dodává ředitel.

Že by Meopta přímo v Číně otevřela vlastní výrobní linku v oblasti high-tech, není na pořadu dne. Ale co se týká lovecké optiky, to do budoucna vyloučeno není. Firma již několik let tyto produkty do Číny vyváží, i když zatím v menším množství. „Naše produkty jsou drahé. Patří do prémiové řady. Našimi konkurenty jsou firmy jako Zeiss, Swarovski Optik či Leica,“ říká Pavel Šťastný. „Stále jsou našimi největšími trhy Evropa a Amerika,“ dodává.

Nicméně Číňané bohatnou a jsou již schopni a ochotni zaplatit za vysoce kvalitní zboží. Meopta zatím s Čínou velký byznys nedělá, potenciálu trhu však věří. „V budoucnu tam klidně můžeme dělat deset procent tržeb,“ je přesvědčen Pavel Šťastný. Loni tržby firmy přesáhly 2,5 miliardy korun.

Každý, kdo chce obchodovat s Čínou, se ale podle manažera Meopty musí připravit na kulturní rozdíly, odlišný jazyk a zvyky či značný časový posun. „Je potřeba hodnoty Číňanů respektovat,“ říká Pavel Šťastný.

Poukazuje také na propojenost obchodu, státu a politiky. „Je jen málo firem zcela nezávislých,“ říká a dodává, že je potřeba se s tím umět vyrovnat a naučit se s tím pracovat.

Značnou obstrukcí je podle něj čínská byrokracie a regulace. „Světová banka každoročně zveřejňuje analýzu Ease of doing business. Čína se loni v žebříčku umístila na 78. místě ze 190 zemí,“ tvrdí Pavel Šťastný. Pozici Číny zhoršují nejrůznější certifikace a povolení, které musí firma mít, pokud chce expandovat na čínský trh.