České školy využijí ve výuce virtuální program. Bude simulovat práci v hemodialyzačním centru

HRADEC KRÁLOVÉ Školy na Královéhradecku využijí pro výuku simulace ve virtuální realitě, které studentům přiblíží práce na zdravotnické klinice v hemodialyzačním centru. Budoucí zdravotníci získají nový program jako první na světě. Informovala o tom česká firma Corinth, která je autorem softwaru. Vytvořila ho ve spolupráci s Nevada State Library, tedy asociaci nevadských knihoven.

Pilotní verze nového programu pro virtuální realitu byla v pondělí představena na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole v Hradci Králové, kde si ji vyzkoušela více než stovka studentů. Uvedení takzvaného VR softwaru do výuky se účastnila náměstkyně královéhradeckého hejtmana Martina Berdychová, zástupci Corinthu a také hlavní knihovnice amerického státu Nevada Tammy Westergardová.



„U nás v Nevadě knihovny hrají důležitou roli při rozvíjení kariérních příležitostí. Pomoc návštěvníkům při orientaci na trhu práce vnímáme jako jednu z našich hlavních úloh pro 21. století. Nechodí se k nám pouze vzdělávat, ale také zjistit, jak se připravit pro zaměstnání, po kterých je velká poptávka,“ řekla knihovnice Westergardová.

Pro práci technika hemodialyzačního centra ve zdravotnických zařízeních je trvalý nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců u nás, ale i v Nevadě. Právě v tom má nová VR simulace pomoci. Do budoucna by měla být pomůckou k získání certifikátu potřebného k výkonu pozice. Ale také by měla být využita pro kariérní poradenství a profesní rozvoj.

Ukázka nového VR výukového programu.

Program je výsledkem spolupráce českého Corinthu, Nevada State Library s vysokou školou College of Southern Nevada. Tuto inovativní možnost vzdělávání nyní knihovny ve Spojených státech prozkoumávají. Pomoci s testy mají i české knihovny a zdravotnické školy.

Desítky škol v Královehradeckém kraji virtuální pomůcky vytvořené firmou Corinth již využívají. A nově má právě testované virtuální školení pomoci studentům i pedagogům vysvětlit velmi komplexně obtížnou látku. Uživatel má totiž možnost virtuálně manipulovat s objekty a aktivně pracovat se zařízeními, k nimž pro školy není jednoduché získat přístup. VR zážitek tak zvyšuje atraktivitu látky a její snadnější pochopení.

„Byla to skvělá zkušenost. Při mém studiu by pro mě bylo výrazně snazší porozumět náročným procedurám pomocí virtuální reality. Obrázky v učebnicích, které používáme, se s tím vůbec nedají srovnat,“ projekt podpořila studentka 3. ročníku královéhradecké zdravotnické školy.

Corinth už v Královéhradeckém kraji s výukou pomáhá

„Jsme moc rádi, že vůbec poprvé na celém světě můžeme tuto vzdělávací VR simulaci představit právě tady, v Královéhradeckém kraji, kde už se Corinth používá na tolika školách,“ řekl ředitel Corinthu pro vzdělávací komunitu Martin Bukáček při zahájení prezentace nového VR softwaru.

Právě v Královéhradeckém kraji 3D pomůcky společnosti Corinth využívá asi 50 základních škol, gymnázií a středních odborných škol a na jaře letošního roku zde prošlo školením v práci s 3D softwarem 180 učitelů.

Pokud nový projekt projde zkušební fází a následným ověřením, bude možné jej použít v certifikovaných kurzech ve státě Nevada a potenciálně i v dalších státech, při školení dialyzačních techniků ve zdravotnických zařízeních, ale také na odborných zdravotnických školách k výuce.