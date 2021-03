Česko ‚best in‘ chytré hodinky. Přestože ekonomiku tvrdě zasáhl covid, prodeje strmě rostou

Žádná země Evropské unie nemá tak vysoký podíl lidí, kteří si pořídili k internetu připojené chytré hodinky, fitness náramky, případně brýle či jiné součásti oblečení. Takzvaná nositelná elektronika je v Česku na strmém vzestupu. Prodej roste dvouciferným tempem, a to i přesto, že ekonomiku tvrdě zasáhl covid. Nebo možná právě proto.

Jedním z důvodů většího odbytu chytrých hodinek je, že kvůli zavřeným posilovnám a sportovištím cvičí lidé víc doma nebo v přírodě. A mnozí si své výkony chtějí změřit.



V Česku podle údajů Eurostatu používalo v roce 2020 takováto zařízení 35 procent obyvatel ve věku 16 až 74 let, což odpovídá 2,8 milionu lidí. E-shopy se předhánějí a nabízejí desítky modelů a značek těchto náramkových strojků.

Ty ukazují čas, přehrávají do sluchátek hudbu, zobrazují zprávy aplikací z bezdrátově připojeného mobilu, monitorují tep, pohyb, výsledky desítek sportovních aktivit. S některými lze i přímo telefonovat, měřit si EKG, případně platit v obchodech.

„Chytré hodinky a další inteligentní nositelná zařízení jsou nejoblíbenější v Česku, Finsku a Estonsku,“ tvrdí zpráva evropských statistiků úřadu. Průměrný podíl lidí s nositelnou elektronikou je v zemích EU 19 procent. Českých 35 procent převyšuje se 72procentním podílem jen Island, který však není členem EU.

Český trh, co se týče tohoto zboží, roste zřejmě o něco rychleji než celosvětový. Podle nedávno zveřejněných údajů globální výzkumné společnosti Counterpoint (se sídlem v Hongkongu) stoupl loni ve světě počet prodaných inteligentních hodinek pouze o 1,5 procenta na 85 milionů. Z toho nejvíc – 40 procent – připadá na značku Apple Watch. Na druhém místě jsou chytré hodinky od Samsungu s desetinovým podílem.

Co se týče Evropy, zpráva Eurostatu neuvádí, co je důvodem zájmu či nezájmu v jednotlivých zemích. Podstatným faktorem může být koupěschopnost obyvatel. A z tohoto pohledu se zdá, že Češi na tom stále nejsou nijak špatně. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda připomíná, že nejméně chytré hodinky v EU využívají spíše chudší národy, jakou jsou Řekové, Rumuni a Kypřané.

„Podstatným důvodem je právě to, že populace v těchto zemích si prostě podobná zařízení a vychytávky nemůže dovolit, ať už kvůli obecně slabé kupní síle jako v Rumunsku nebo kvůli závažné ekonomické krizi uplynulé doby jako v Řecku či na Kypru,“ uvedl Kovanda pro Lidovky.cz.

Češi volí levné značky

Pořízení „náramkových počítačů“ přitom nemusí být nutně závratnou investicí. Značkové strojky jako třeba Garmin nebo Samsung začínají v těch nejlevnějších verzích na cenovkách od pěti do šesti tisíc, Apple Watch spíš od šesti až deseti tisíc korun. V nabídce obchodů ovšem najdete i chytré hodinky za více než dvojnásobek.

Velká je i nabídka v ceně mezi dvěma až třemi tisíci a u levných fitness náramků typu Xiaomi, Huawei, Honor nebo Amazfit lze nakupovat za ceny od pár stokorun do asi jednoho tisíce. A právě střední a nejlevnější kategorie roste v poslední době nejvíc.

„Meziročně roste počet zákazníků, kteří nakupují produkty z nejlevnější cenové kategorie od menších značek. Průměrná hodnota nákupu wearables (nositelné elektroniky) je kolem tří tisíc korun,“ připomíná za největšího internetového prodejce Alzu.cz divizní ředitel pro nákup a prodej Ondřej Hnát.

Loni podle něj nedošlo k výraznému propadu zájmu o tyto produkty. Trh nadále roste, i když pomalejším tempem. „Zatímco průměrný měsíční meziroční nárůst byl v roce 2019 o 70 až 80 procent, v roce 2020 to bylo kolem 30 procent,“ uvádí zástupce Alzy.

Odbyt si pochvalují i konkurenti. „Nositelná elektronika u nás rostla a stále roste meziročně v řádech stovek procent. Odráží se v tom nejenom dlouhodobě uzavřená fitness centra, bazény nebo další sportoviště, ale také to, že se z domova stala mimo jiné i posilovna a lidé se vrhli na dlouhé procházky nebo běh. Zajímá nás, kolik kroků během dne ujdeme, jak se během dne pohybuje náš srdeční tep nebo kolik kalorií jsme spálili,“ říká mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková.

Luxusní klasika se drží

Klasické hodinky sice nezměří svému majiteli tep ani spálené kalorie, ale jejich pozice na trhu je stále neotřesitelná. Konkrétní a aktuální data o prodejích nejsou k dispozici, ale podle údajů Českého statistického úřadu vzrostly u nás v kategorii hodin, hodinek a klenotů tržby mezi lety 2010 a 2018 z 5,7 miliardy korun na 8,3 miliardy. Data za roky 2019 a 2020 úřad ještě nezveřejnil.

Obřích rozměrů stále dosahuje produkce a export švýcarských hodinářů, i když do tradičního byznysu citelně zasáhla koronakrize. Export hodinářské velmoci podle údajů asociace Federation of the Swiss Watch Industry loni klesl z hodnoty 21,7 miliardy franků v roce 2019 na necelých 17 miliard (zhruba 400,5 miliardy korun).

Vedoucí redaktorka magazínu Esprit v Lidových novinách Eva Hlinovská připomíná, že trendu chytrých hodinek se nevyhnou ani výrobci těch luxusních klasických. I když švýcarské značky, které vyrábějí tradiční mechanické hodinky, shodně tvrdí, že chytré hodinky jsou zcela jiný segment a mechanické hodinky (v podstatě malá umělecká díla, mluvíme-li o těch luxusních) nemají šanci vytlačit, přece jen si nechtějí nechat nové a mladé zákazníky uniknout.

A tak chytré hodinky už vyrábí i značky jako Montblanc, Hublot nebo TAG Heuer, ale například i Louis Vuitton.

„Myslím si, ze Češi jsou prostě praktický národ, stejně jako se funkčně oblékají do outdoorových bund a bot, nosí batohy místo tašek a kabelek, tak proste mají rádi i hodinky, které jim přinesou něco navíc. A to ty chytré umí,“ říká Hlinovská.