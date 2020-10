Mohou Češi ještě někam vycestovat? Podívejte se, kam se lze dostat bez testů či karantény

PRAHA Možnost vyjet za hranice České republiky sice zůstává, pro většinu evropských států jsou ale Češi rizikoví a cesty se tak neobejdou bez komplikací. Podmínky se navíc neustále mění. Server Lidovky.cz proto sestavil jejich aktuální přehled.

S cestovními plány hodně zamíchalo nedávné rozhodnutí Itálie, kam každoročně zavítá okolo 600 tisíc Čechů, ať už k moři nebo do Alp. Tamní krizový štáb ve středu aktualizoval seznam červených zemí. Pode něj kromě dalších států také návštěvníci z České republiky musí nově předložit negativní test na koronavirus, nebo podstoupit rychlotest na letišti.



Ustavičné změny pravidel, které mezinárodní cestování v době celosvětové pandemie provází, pak znovu zasahují také do už tak omezené nabídky leteckých dopravců. Z České republiky do několika italských destinací provozuje linky Ryanair a ČSA. Po zpřísnění podmínek jsou ale v ohrožení.

„Zcela jistě to zasáhne do poptávky, proto nelze vyloučit i variantu opětovného přerušení provozu linek do Itálie,“ sdělila Vladimíra Dufková, mluvčí Smartwings Group, do níž České aerolinie spadají.



Druhá vlna covidu opět umrtvila cestovní ruch. Finanční následky zasáhnou i běžné Čechy

Lety z Prahy do Milána a Říma, které do každého města míří dvakrát týdně, v nabídce ČSA zatím zůstávají. V ohrožení jsou nicméně i linky konkurenčního Ryanairu. Ze zimního letového řádu kvůli nedostatečné poptávce už minulý týden irský dopravce vyřadil spoj z Brna do Bergama. Kvůli rozhodnutí Italů však bude poptávka i nadále klesat.

Od České republiky naopak dříve riziková Itálie dostala zelenou, návrat tedy neprovází žádná omezení.



Nostalgie po cestování. Odstavené letouny v pandemií uzavřeném Thajsku se mění v kavárny a restaurace

Přestože se cestovní ruch v Evropě kvůli pandemii koronaviru na podzim znovu omezil na minimum, cestujícím se z pražského Letiště Václava Havla nabízí desítky destinací, převážně pak po Evropě. Rušení nedávno obnovených linek však není výjimkou.

Kromě Itálie, která na seznam nebezpečných zemí zařadila Česko teprve nedávno, existují překážky pro Čechy ve většině států Evropské unie. To v praxi znamená, že při vstupu do země musí turista počítat s výdajem za covidtest či s karanténou. Jsou ale výjimky. Lidovky.cz sestavily přehled podmínek několika zemí, kam Češi po konci letní sezóny jezdí nejčastěji.



Maďarsko



Pro Maďarsko obvykle na podzim sezona nekončí. Češi jsou dokonce třetími nejčastějšími návštěvníky země a do tamních lázní jich ročně zavítají desetitisíce. A přestože maďarská vláda dala volnému pohybu přes hranice stopku, výjimku dostali občané zemí visegrádské čtyřky ((V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) - Češi se zájezdy zakoupenými do pondělní půlnoci a negativním testem na koronavirus mohou do Maďarska vstoupit. Výjimka platí do konce října, poté ji země vyhodnotí. Návrat z Maďarska do České republiky žádná opatření neprovází.



Slovensko



Češi v uplynulých letech tvořili nejpočetnější zahraniční klientelu v ubytovacích zařízeních na Slovensku. Při cestě z Česka na Slovensko musí lidé až na výjimky předložit negativní výsledek testu na koronavirus ne starší 72 hodin nebo na Slovensku nastoupit do pětidenní karantény a následně podstoupit test. Návrat do Česka je bez omezení.



Egypt



Za teplem se letos do Egypta lze vydat pouze s negativním výsledkem testu na koronavirus, ne starším než 72 hodin. V letoviscích Šarm el-Šajch, Hurgháda, Taba, Marsa Alam je možné podstoupit PCR-test přímo na letišti za 30 dolarů (téměř 700 korun). Děti do 6 let jsou z povinnosti předložení testu vyloučeni.



V případě Egypta je však potřeba prokázat se negativním testem a nebo podstoupit karanténu také po návratu do ČR. Protože v zemi platí vyšší stupeň rizika nákazy, ministerstvo zdravotnictví doporučuje do Egypta cestovat pouze v nutných případech.

Jak to bude vypadat s cestováním do Ameriky? To je jak věštit z křišťálové koule, říká majitel cestovky

Tunisko



Podle výstražné barvy na seznamu si Česká republika a Tunisko prokazují riziko nákazy koronavirem vzájemně. Ani tak však tato oblíbená dovolenková destinace pro Čechy letos nezůstává zapovězena. Výjimku z jinak povinného covid testu dostala organizovaná turistika. Test není vyžadován od účastníků organizovaného zájezdu s cestovními kancelářemi, kteří přiletí charterovým letem. Zároveň platí, že individuální program není možný a vycházet z hotelu je povoleno pouze v rámci organizovaných zájezdů s průvodcem.



Země EU

Komplikace v podobě testu či karantény ale Čechy aktuálně čekají ve většině zemí EU - na červeném seznamu je Česko v Rumunsku, Řecku, Belgii, Dánsku, Estonsku, Finsku, Irsku, Litvě, Německu, Nizozemsku, Slovinsku, Lotyšsku, na Kypru nebo Maltě.



Oproti tomu volný pohyb přes hranice Čechům v EU zůstává do Bulharska, Francie, Chorvatska, Španělska, Švédska, Polska, Portugalska a Lucemburska. Výjimkou je Rakousko, pro nějž je ale červená pouze Praha.



Návrat do ČR a kanárská výjimka

Návrat do České republiky ze zemí Evropské Unie je provázen komplikacemi pouze při návratu ze Španělska, které na mapě svítí červeně. Po návratu je tedy povinné prokázat se negativním testem a nebo nastoupit do karantény. To platí jak pro české občany, tak pro občany ze zemí EU, kteří mohou do ČR cestovat i za účelem turismu.



Výjimku v pondělí dostaly oblíbené Kanárské a Baleárské ostrovy – zde už po návratu do ČR nutnost negativního testu nebo karantény po návratu do Česka není.

Návrat do Česka ze zelených zemí aktuálně neprovázejí žádné komplikace. Španělsko a šedé země představují zvýšené riziko přenosu nákazy.

Ze zemí mimo EU, které jsou na mapě vyznačené šedou barvou, platí povinnost se před vstupem na území České republiky vyplnit elektronický příjezdový formulář, čímž se cestující nahlásí hygienické stanici. Do pěti dnů se pak prokázat negativním testem. Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.



Nad rámec vyobrazení na mapě patří mezi země s nízkým rizikem nákazy Austrálie, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Thajsko, Tunis. Ani po návratu z těchto zemí v Česku neplatí omezení.



Česká republika v současnosti vykazuje nejvyšší procento pozitivních testů ze všech zemí Evropské unie, už v druhé polovině září překročil deset procent a stále roste. Podmínky pro cestování se proto Čechům stále ztěžují. Před každou cestou je proto doporučeno aktuální podmínky v dané zemi zkontrolovat.

Podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví je klouzavý průměr za posledních sedm dnů přes 18 procent, v neděli se ale dostal na rekordních 23,74 procenta a hned v úterý byl nový rekord opět překonán, když podíl pozitivně testovaných dosáhl rovných 24 procent.