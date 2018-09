Česko zdaní ,necigarety’. Nový daňový balíček má platit od příštího roku

PRAHA Leden příštího roku má být startem nové spotřební daně v Česku. V rámci balíčku několika daňových změn, které začali projednávat poslanci, zavádí stát i zdanění takzvaných zahřívaných tabákových výrobků.

První elektronickou „necigaretu“, jak se nový typ kuřiva také označuje, uvedl v Česku na trh tabákový lídr Philip Morris před rokem pod názvem IQOS (s náplněmi HEETS) a teď k nám přichází další výrobek na podobném principu, ve kterém tabák nehoří, ale zahřívá se pomocí baterie – značka GLO od světové tabákové dvojky British American Tobacco.

V Česku je bude stát danit stejně jako řezaný tabák ke kouření, tedy sazbou 2,236 koruny za každý gram uvedený do prodeje. Výrobci tak ušetří, protože spotřební daň z tohoto nového způsobu kouření vyjde v některých případech až na čtvrtinu oproti dani z krabičky klasických cigaret. V těchto zařízeních nevznikají toxické spaliny jako v klasických cigaretách. Na rozdíl od typických elektronických cigaret, které vytváří páru z nikotinové (nebo i beznikotinové) tekutiny, v zahřívaných tabákových výrobcích vniká pára pomocí baterie ohříváním skutečného tabáku v krátkých náplních (HEETS od Philip Morris) nebo ve speciálních cigaretách (Kent – pro zařízení GLO od British American Tobacco – BAT).

Konkurence IQOS

GLO se tak u nás stane první konkurencí k výrobku IQOS. BAT podrobnosti zveřejní až v nejbližších dnech, ale v řadě zemí je už na trhu. V červnu londýnská centrála informovala, že společnost investuje do továrny v Rumunsku do roku 2022 800 milionů eur, aby podpořila evropskou expanzi tohoto výrobku. Po dokončení bude rumunský výrobní závod jediným dodavatelem takzvaných GLO Neostiks v celé Evropě. Prodej má v celé Evropě začít ještě do konce roku 2018. „Významná investice v Rumunsku je důkazem našeho odhodlání nabídnout kuřákům ve stále větším počtu zemí širší škálu tabákových a nikotinových přípravků se zvláštním zaměřením na potenciálně méně rizikové alternativy ke kouření,“ uvedl Tadeu Marroco, regionální ředitel BAT pro Evropu a severní Afriku.

Zahřívané tabákové výrobky nejsou podobně jako klasické elektronické cigarety na trhu dlouho, a chybí tedy i podrobné studie, které by posuzovaly jejich vliv na lidské zdraví z dlouhodobého hlediska. Podle prvních analýz (zejména ve Velké Británii, kde je toto alternativní kouření rozšířeno nejvíc) je ale jejich škodlivost na organismus o 95 procent nižší než v případě klasického kuřiva, ve kterém vznikají desítky rakovinotvorných látek vlivem hoření tabáku.



České ministerstvo financí uvádí, že stanovení sazby daně, kterou bude stát od dodavatelů od příštího roku vybírat (dosud se necigarety prodávají bez spotřební daně), není výhodnější oproti klasickému tabáku kvůli údajně menší škodlivosti na zdraví. Ale prostě proto, že podobně postupuje většina zemí, které už zahřívané tabákové výrobky zdanily.

Zdraží nová daň kuřivo?

Při nastavení struktury a výše sazby daně ministerstvo financí zvažovalo v zásadě dvě možnosti. Zavedení zdanění na kus zahřívaného tabákového výrobku nebo dle hmotnosti tabákové náplně. „Obdobně jako ve většině členských států Evropské unie, které již tuto daň na národní úrovni zavedly, byl i v případě Česka zvolen přístup zdanění podle hmotnosti,“ uvedl Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí.

Skutečnost, že dodavatelé zatím neplatí žádnou spotřební daň, přináší i cenovou výhodu nového kuřiva, které ale i tak není nejlevnější. Krabička dvaceti náplní se nyní prodává za zhruba 100 korun, což je víc než průměrná cena klasických cigaret na českém trhu. Po zavedení spotřební daně pak pravděpodobně ještě podraží.

Neznamená to však zásadní přínos pro stát. Loni stát vybral na dani z tabákových výrobků přes 56 miliard korun. Inkaso ze samotných „necigaret“ ale bude v příštím roce činit podle odhadu ministerstva financí 68 milionů korun a v dalším roce pak 150 milionů.

Philip Morris, jenž je u nás v tuto chvíli jediným dodavatelem těchto výrobků, se k případné změně ceny i objemu prodeje odmítl vyjádřit. Odbyt jeho výrobků však stále roste. Podle posledních zveřejněných zpráv za první čtvrtletí 2018 dosáhly tabákové náplně v devíti městech, v nichž byl u nás prodej loni zahájen, podílu 3,1 procenta ze všech v místě prodávaných tabákových výrobků. „Celosvětově jsou HEETS nejúspěšnější v Japonsku, kde v prvním pololetí letošního roku dosáhly na celostátním trhu podílu 15,5 procenta, v Koreji to bylo 8 procent,“ dodal Tomáš Korkoš, člen představenstva Philip Morris v Česku.