Český psychologický horor má pozitivní ohlasy, přesto nevydělává. Herní studio balancuje nad propastí

Praha/Brno Hra Someday You’ll Return malého brněnského vývojářského studia CBE Software je na světě již od letošního 5. května. Ačkoliv má velice pozitivní recenze, studio se jen těžko uživí. S jedním z tvůrců hry Lidovky.cz řešily, jak se do situace promítá pirátství a jak se ohledně toho sami vývojáři cítí.

Recenzi na hru Someday You’ll Return jsme vám přinesli už v květnu po jejím vydání. Psychologický horor zasazený do moravských lesů a Českého Švýcarska se těší pozitivním ohlasům, na Steamu (internetová distribuční síť, která nabízí videohry, pozn. red.), kde je hra k dispozici, je titul dokonce řazen do velmi pozitivní kategorie.

Someday You'll Return



Pokud má ovšem hra pozitivní ohlasy, jak je možné, že studio, které ji vyvinulo, nebezpečně balancuje nad propastí? Jan Kavan, jeden z tvůrců hry, se na věc snaží dívat pozitivně, i když přiznává, že jejich situace je smutná.

“Someday You’ll Return jsme propagovali více než naše jiné hry,” říká Kavan. “Do marketingu hry J.U.L.I.A., kterou jsme vydali předtím, jsme investovali mnohem méně peněz. I přesto se prodávala během prvních pár měsíců natolik, že nám zajistila chod na několik let.”

Čím je to tedy způsobeno?

“Předběžná verze hry pro recenzenty, na které chybělo deset dní intenzivní práce, vyšla 5. května ráno,” vysvětluje Kavan. “Oficiální dokončená verze vyšla až večer, ale mezitím unikla ta předběžná.”

Hráči, kteří si hru místo zakoupení stáhli, tedy hráli jakýsi polotovar, který vytáhli z trouby, ještě než byl upečen. Je tedy logické, že se setkávali s chybami nebo ne úplně dotaženými kousky hry.

“Kdyby se nám zaplatily alespoň náklady, byli bychom rádi. Chtěli jsme do hry dostat lokalizaci (více dostupných jazyků, ve kterých lze hru hrát - pozn. red.) a také ji vydat na konzole, což v současné situaci není úplně možné,” uvádí Kavan.

“Jsme tři vývojáři z Brna, nemáme za sebou žádnou korporaci ani investory. Pokud většina hráčů hraje ukradenou verzi, jako studio nemůžeme pokračovat,” říká Kavan smutně.

I přesto se studio snaží se situací bojovat. “Bylo to trochu nešťastné, vydat hru, na které jsme pracovali pět let, zrovna v okamžiku pandemie. Lidé neví, co bude, jestli budou mít práci…” hloubá Kavan. “Každopádně plánujeme hře permanentně snížit cenu, třeba přiláká více hráčů,” doufá.

Someday You'll Return



Podle něj záleží hlavně na tom, zda hráči chtějí studio jako takové podpořit. S pirátstvím si údajně hlavu nelámají, nezáleží jim na zisku, ale na zajištění dalšího chodu společnosti. Zároveň, jako malé studio, mají vřelý vztah ke svým hráčům. “Chceme poděkovat hlavně Čechům, kteří tvoří naprostou většinu našich hráčů,” usmívá se Kavan.

Hru Someday You’ll Return si můžete zakoupit na platformě Steam.