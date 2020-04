Českým firmám v příhraničí hradeckého kraje chybí tisíce Poláků, ti chystají protesty

Náchod Českým firmám v příhraničních okresech Královéhradeckého kraje kvůli uzavření hranic chybí tisíce pracovníků dojíždějících denně z Polska. Současný režim na hranicích zavedený kvůli epidemii covid-19 práci pendlerů znemožňuje. Informoval o tom ředitel náchodské Hospodářské komory a znalec příhraničního trhu práce František Molík. Poláci pracující v Česku podle něj na sobotu chystají u hraničních přechodů protesty proti uzavření hranic.

Pokud chce polský pendler nyní pracovat v Česku, musí po překročení hranice nejprve strávit v ČR 14 dní v karanténě. Po nejméně čtrnáctidenním pracovním turnusu se může vrátit do Polska, kde ale zase nastoupí na 14 dní do karantény. Na dva týdny práce mu tak připadnou čtyři týdny karantény. Podle Molíka je tento způsob práce Poláků v Česku nefunkční a nikdo jej nevyužívá.



„Poškozuje to české firmy, kterým chybí pracovníci. Například se to týká firem Atas Náchod, strojíren Farmet Česká Skalice či závodu Juty v Bernarticích u Trutnova,“ řekl Molík. Mnohdy jde podle něj o kvalifikované pracovníky a specialisty ve výrobě, do jejichž vyškolení české firmy vložily značné peníze.

Molík odhadl, že v okresech Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou pracuje kolem 5500 pendlerů z Polska. Nejvíce lidí z Polska dojíždí do závodu Škody Auto v Kvasinách na Rychnovsku. Jich se současná situace zatím bezprostředně nedotýká, protože Škoda Auto ve svých závodech od 19. března nevyrábí. Výrobu má Škoda Auto obnovit v pondělí 27. dubna.

Velké problémy režim na hranicích podle Molíka způsobuje i polským pracovníkům. „Pokud jejich české firmy výrobu nepřerušily, tak od nich Poláci náhradu mzdy nedostávají. V Polsku nárok na podporu nemají. Ocitají se tak bez prostředků,“ řekl.

Proto se Poláci dojíždějící za prací do Česka začali podle Molíka na sociálních sítích domlouvat na protestech. Protože jsou v době koronavirové krize demonstrace v Polsku zakázány, měl by mít protest formu procházky na polské straně hranic. Procházka by se měla údajně konat v sobotu v poledne podél hranice a na hraničním mostě v polském Těšíně a možná také u přechodu Kudow Slone - Náchod.