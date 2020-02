Významní čeští exportéři žádají odklad digitální daně. Bojí se odvety USA a miliardových ztrát

PRAHA Vývoz českého zboží do USA mohou výrazně poškodit cla, která by Amerika zavedla jako sankci za digitální daň chystanou vládou pro firmy typu Google či Facebook. Významní čeští exportéři se podle zjištění LN odkazují na studii společnosti Deloitte, podle níž by státní rozpočet přišly o miliardy korun. A chystají se vyrazit i za politiky.

Pokud by Česko zavedlo ministerstvem financí a vládou nově navrhovanou sedmiprocentní daň z reklamních příjmů velkých internetových firem typu Google, Facebook nebo Amazon, hrozí miliardové ztráty. Podle studie poradenské společnosti Deloitte, jejíž závěry mají LN k dispozici, by jen na daních a dalších odvodech od českých firem, postižených odvetným zavedením amerických cel, mohly přijít veřejné finance (státní pokladna, rozpočty krajů a obcí) celkem o 4,7 miliardy korun.

Na toto riziko upozornili přední tuzemští exportéři do USA, v čele s výrobcem nemocničních postelí firmou Linet. A chystají se přímo oslovit i poslance, kteří budou o uzákonění nové daně v příštích týdnech hlasovat.

Čtvrtletní zisk Facebooku vzrostl, navzdory velké kritice. Akcie však oslabily Jejich snahu o odložení připravovaného daňového zákona podpořil i Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora. „Schválení jakékoli digitální daně, natož ve výši 7 procent, je obrovským rizikem,“ varuje Zbyněk Frolík, zakladatel doma i ve světě úspěšného Linetu. Firmy, která v USA prodává ročně zboží za miliardu korun. Na americké firmy nesahat! Spojené státy, kde firmy typu Google a Facebook sídlí, už několikrát naznačily, že by reagovaly na zdanění „svých“ firem uvalením cla na vybrané dovážené výrobky. Podobná sankce hrozila třeba Francii, která nakonec po jednání s Američany start své digitální daně odložila nejméně do konce roku, Oproti tomu české ministerstvo financí a vláda s americkou odvetou a ekonomickými důsledky daně nepočítají a tvrdí, že sedmiprocentní sazba z reklamních příjmů internetových gigantů obohatí u nás ročně státní kasu o pět miliard korun. Deloitte však vyčísluje na modelovém příkladu zavedení 25 procentního cla na dovoz některého zboží do USA nejen skoro pětimiliardovou daňovou ztrátu pro rozpočet státu a samospráv, ale i roční pokles celkové produkce české ekonomiky o 0,3 procenta. Rizika obchodní války „Jedná se o ilustrační příklad podle relací mezi USA a Českou republikou, vytvořený na základě oficiálních dat a oficiální metodou. Údery v rámci obchodních válek bývají velmi přesně cílené. Což platí ze strany USA jak směrem k Číně nebo Francii a platilo by to i pro Českou republiku,“ poznamenal pro LN ke studii hlavní ekonom Deloitte v Česku David Marek. Významní čeští exportéři do USA, ke kterým kromě Linetu patří i třeba Česká zbrojovka nebo IT firma Y Soft, nezpochybňují digitální daň pro internetové giganty jako takovou. Chtějí ale její odklad do doby než vzniknou nějaká jednotná daňová pravidla v rámci 36 zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). I Česko je členem. „Jsou to v tuto chvíli zatím jen obavy z americké reakce. Vláda by ale neměla kvůli vidině příjmu několika miliard riskovat investice našich firem a ohrozit propad českého exportu, který v případě USA dosahuje kolem 100 miliard korun ročně,“ uvedl pro Lidovky.cz ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.