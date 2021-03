Chtěli nechat zrát pivo v potopené lodi. Po měsících pod vodou jim však sudy někdo ukradl

BUENOS AIRES Argentinští pivovarníci v letovisku Mar del Plata se pokusili uskutečnit unikátní pivní experiment. Několik sudů piva chtěli nechat zrát pod hladinou moře. Těsně před vytažením sudů však zjistili, že jim je někdo „vyfouknul“.

Výrobci lokálního piva v argentinském letovisku Mar del Plata se několik měsíců snažili vyrobit speciální pivo. Nechali proto sedm sudů dozrávat zhruba 20 metrů pod hladinou moře.

Bohužel se z něj ale ani oni, ani konzumenti radovat nebudou. Sudy s originálním produktem jim totiž někdo ukradl, popisuje zajímavost deník The New York Times.

Historický experiment

Potopené vraky s poklady vždy lákaly potápěče. I když v tomto případě nešlo o žádný poklad, rozhodně to neodradilo neznámé potápěče, kvůli nimž z moře zmizelo více než 700 litrů piva.

Na potopení sedmi sudů se dohodly tři lokální minipivovary – Heller, La Paloma a Baum – v Mar del Plata. Spojily se proto s potápěčskou školou a společně chtěli nechat pivo několik měsíců dozrávat u vraku potopené lodi.

Podle nich to měl být historicky první experiment, místo kterého jim ale nyní zůstaly jen oči pro pláč, když zjistili, že sudy jsou pryč.

„Chtělo se mi brečet, když jsem to zjistil. Pár jedinců bez morálních zábran zničilo práci a entuziasmus tolika lidí,“ citoval americký deník Carlose Brellese, který vede potápěčskou školu Thallassa Diving School v Mar del Plata a který se na projektu podílel.

Brelles a vlastníci minipivovarů tvrdí, že nemají tušení, kdo nebo kdy mohl jejich projekt takto zničit. Obrátili se proto na policii, aby zahájila vyšetřování smutného konce nápadu, který se v jejich hlavách rodil několik let.

Pivní Chronometr

Nápad na unikátní pivo se zrodil před třemi lety, když si Brelles přečetl v novinách o způsobu zrání piva pod vodou, které zkoušeli v zahraničí.

Od tohoto prvního impulsu nebylo daleko k činům. O myšlenku se podělil s Eduardem Ricardem, který je spoluvlastníkem místního minipivovaru Heller. Po celé řadě debat nakonec přišlo rozhodnutí vyzkoušet tento způsob také, ale v lokálních podmínkách.

Zatímco původní, v novinách zmíněné experimenty se odehrávaly v mělkých vodách, Argentinci se rozhodli ponořit pivo do větší hloubky, kde je i větší tlak.

Několik měsíců vyřizovali povolení, aby mohli zajistit sudy s pivem k vraku lodi Chronometr, která je několik kilometrů od pobřeží. Tato opuštěná sovětská loď se potopila v roce 2014. Její vrak leží zhruba v hloubce 20 metrů pod hladinou, což z něj dělá oblíbený cíl rekreačních potápěčů.

Unikátní pokus

„O nic podobného se podle našich informací zatím nikdo nepokusil,“ řekl Juan Pablo Vincent, sládek z pivovaru Baum, který se k experimentu také připojil. Výsledkem zrání mělo být silné tmavé pivo s obsahem alkoholu kolem 11 až 12 procent.

Kromě peripetií s povoleními projekt přibrzdila pandemie koronaviru, takže sedm stolitrových sudů se pod vodu dostalo až koncem loňského listopadu. Po několikaměsíčním zrání mělo být podmořské pivo smícháno s dalším pivem.

Podle Vincenta byl pokus zároveň edukační. „Věděli jsme, že pokus (se zráním piva pod vodou) již ve světě zkoušeli, ale nikdy to nebylo tak hluboko. Na jednu stranu jsme přišli o peníze, ale co je horší, mělo to pro nás i citovou hodnotu. Sebrali nám šanci se naučit něco nového,“ citoval majitele pivovaru argentinský list La Capital. Ve výsledku chtěly minipivovary získat zhr

uba tisíc litrů speciálního, ručně připraveného piva, které mělo být nalahvováno. Název unikátního nápoje byl stejný jako potopený vrak – Chronometr. Vydělané peníze pak měly jít do místního Muzea přírodních věd Lorenzo Scaglia.

Nevzdáme to

Ještě v půli ledna, když Brelles kontroloval sudy pod vodou, bylo vše v pořádku. Když se o měsíc později znovu k vraku ponořil, aby se ujistil, že sudy mohou být vytaženy, zůstal v šoku. Všechny byly pryč.

Podobně šokovaní byli i pivovarníci, podle nichž je ale obsah pro zloděje bezcenný, pokud nemají znalosti a zkušenosti s výrobou piva. I proto, že podmořské pivo mělo být smícháno s „normálním“ pivem.

„Jestli to ukradli, aby to vypili, tak jim určitě chutnat nebude a budou ho stejně muset vylít,“ tvrdí Vincent. „Rozhodně to není nic, co by bylo hned k vypití.“ Podle něj jde spíše o vandalský čin, kdy někdo ze zlomyslnosti uvolnil sudy a ty uplavaly.

Přesto se pivovarníci spolu s majitelem potápěčské školy nevzdávají a svorně prohlašují, že pokus s pivem zopakují. „Nemůžeme se teď vzdát, musíme to zkusit znovu,“ slibuje Brelles.