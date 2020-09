Chudá nabídka podzimních zájezdů. Cestovky lákají třeba na Řecko bez nutnosti testu, i to má ale háček

Pokles prodejů více než 80 procent a velmi chabá podzimní nabídka. To je realita v tuzemských cestovních kancelářích a agenturách. Cestování navíc komplikuje povinnost předložit test na covid. Testy pro celou rodinu se mnohdy cenou vyrovnají celému zájezdu.

Po krátkém letním nádechu se s podzimem vrátila koronavirová opatření, která z nabídky cestovních kanceláří vyšachovala zcela klíčové destinace. „Nejvíc nám chybí na podzim Slovensko a Maďarsko. Ty jsou ze hry. Maďarsko je úplně zavřené a na Slovensko potřebujete test. Ten si ale hodně lidí rozmyslí, když ho porovnají s cenou zájezdu. Testy pro celou rodinu potom stojí stejně jako celá dovolená,“ řekl pro web Lidovky.cz Petr Šatný, mluvčí CK Alexandria.



Současně se domnívá, že řada klientů čeká na říjen, jak se vyvine situace ohledně Slovenska. Celkové prodeje podzimních zájezdů ale byly tak malé, že vlastně zákazníci nemají podle Šatného co rušit. „Ze vzdálenějších destinací nám určitě teď na podzim chybí Egypt a Kypr. Celkem za celou sezonu asi Turecko, které se vlastně vůbec neprodávalo. Ten propad je ve srovnání s loňským podzimem dramatický“ uvedl Šatný.



To potvrzuje i Andrea Řezníčková, mluvčí cestovní agentury Invia. Ta zaznamenala meziroční propad prodejů téměř o 80 procent. A z hlediska podzimních zájezdů jsou ztráty ještě větší. „Navíc Egypt nám bude chybět i v zimě, protože tam Češi rádi tráví Vánoce a Silvestr,“ řekla pro Lidovky.cz Řezníčková.

Insolvence nebo moratorium

Dokonce téměř o sto procent nižší prodeje podzimních zájezdů eviduje cestovní kancelář Firo- -tour. Nejvíce postrádají v nabídce Egypt a Turecko, podobně jako konkurence. „Bylo možné si tam tradičně prodloužit léto. Pokles prodejů ovlivnilo i omezení cest do Maďarska a na Slovensko,“ řekla serveru Lidovky.cz Lucie Frnochová, mluvčí Firo-tour.

Podobné meziroční ztráty zaznamenala také cestovní kancelář Exim tours. Ta na webových stránkách láká zákazníky zejména na zájezdy do Řecka a klade důraz na fakt, že tam není nutný test na covid. Ve skutečnosti ale dochází při vstupu do země k namátkovému testování cestujících, což ale není na první pohled z nabídky cestovní kanceláře zřejmé. „Klienti jsou o možnosti namátkového testování informováni,“ ubezpečuje nicméně mluvčí Petr Kostka.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže už tak přišly o práci v turistickém ruchu desetitisíce lidí. „Asi 120 cestovních kanceláří už přerušilo svoji činnost a čtyři jsou v insolvenci nebo moratoriu,“ řekl pro Lidovky.cz Papež.

Cestování se komplikuje

Počet zemí, kam lze bez problémů vycestovat, je ve skutečnosti menší, než naznačuje vládou zveřejněný covidový „semafor“. Ten sám o sobě neznázorňuje, jak přísný režim panuje na hranicích ostatních zemí světa. Z hlediska vycestování je ale právě taková informace zcela zásadní.

V polovině září Dánsko zařadilo Česko na seznam rizikových zemí. Do země budou vpuštěni jenom ti, kdo mají pro cestu pádný důvod. Turisté nikoliv. O pár dní později přistoupilo k podobnému opatření i Švýcarsko. Po příjezdu z Česka tak budou muset všichni do desetidenní karantény. Na karanténní seznam zařadila Česko i Velká Británie. Cestující ze středu Evropy se tak musí na 14 dní sami izolovat. To stejné platí v případě Slovinska, kde je ale povolen tranzit, nepřesáhne-li 12 hodin.

Z pohledu Česka je rizikové třeba Španělsko. Pro české občany proto platí od 24. srpna povinnost podstupovat při návratu do Česka test nebo karanténu. To stejné platí od 14. září i pro návrat z Kanárských ostrovů. Na rizikovém seznamu máme také Rumunsko. A podzimní sezonu komplikuje také povinnost předložit negativní test při příjezdu do Egypta.

Naopak Maďarsko 1. září nejméně na měsíc rovnou uzavřelo pro cizince hranice. Avšak Češi, kteří si rezervovali nebo zaplatili pobyt v Maďarsku před 1. zářím, mohou do země vycestovat, pokud budou mít k dispozici aktuální negativní test na covid-19.