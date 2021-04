Chyba za 15 milionů vakcín Johnson & Johnson. Zaměstnanec omylem zaměnil účinné látky

New York/Hamburg/Praha U jednoho z výrobců vakcíny proti covidu, americké firmy Johnson & Johnson, došlo podle médií k selhání lidského faktoru. Cena za toto selhání je vysoká: znehodnoceno bylo 15 milionů dávek vakcíny.

Americký prezident Joe Biden vytyčil jasný plán: do 19. dubna má mít za sebou aspoň jednu očkovací dávku 90 procent dospělých Američanů. Podle čtvrteční zprávy německého serveru Spiegelonline bylo doposud distribuováno asi 100 milionů dávek. Nedávno se ale stalo něco, co by mohlo ovlivnit dostupnost některých očkovacích preparátů.



List New York Times ve středu informoval, že před několika týdny v obří továrně v americkém Baltimoru, kde společnost Emergent BioSolutions vyrábí očkovací látky pro Johnson & Johnson a také pro AstraZenecu, došlo k záměně účinných látek, a do vakcíny Johnson & Johnson mělo být přidáno to, co mělo patřit do vakcíny jejich konkurenta.

Znehodnoceno tak mělo být zhruba 15 milionů dávek vakcíny Johnson & Johnson. Žádná z kontaminovaných dávek vakcíny podle kontrolorů naštěstí neopustila zdi továrny.

Společnost Johnson & Johnson nehodu oznámila federálním regulačním orgánům, které zahájily vyšetřování, a posílila řady svých zaměstnanců, jejichž úkolem je monitorovat kvalitu výroby Emergent BioSolutions. Výrobní nehoda však patrně povede ke zpoždění dodávek vakcíny.

Ve Spojených státech, kde žije 330 milionů lidí, bylo podle Spiegelonline doposud proočkováno necelých 53 milionů a více jak 98 milionů dostalo první dávku.